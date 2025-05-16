У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

У Стамбулі розпочалася тристороння зустріч Туреччини, росії та України під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, повідомило Anadolu і показало фото з місця переговорів, пише УНН.

Розпочалася тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана в офісі президента Долмабахче в Стамбулі - повідомило Anadolu.

"У Стамбулі вперше за понад 3 роки розпочалися прямі російсько-українські переговори", - наголошує видання.

У вступній промові на російсько-українських мирних переговорах у Стамбулі міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав: "Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб просунутися на шляху до миру".

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Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Пізніше росЗМІ повідомили, що очільник російської делегації, помічник з кремля володимир мединський мав приєднається до переговорів після зустрічі з представниками США, його автомобіль згодом прибув на місце переговорів з Україною після зустрічі із представниками США.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини.

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Це будуть перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.