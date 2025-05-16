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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5546 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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Україна звинувачує росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини

Київ • УНН

 • 2770 перегляди

Українське дипломатичне джерело повідомило, що росія вимагає двосторонніх переговорів в Стамбулі, що, на думку України, підриває мирні зусилля. Це викликає сумніви щодо намірів путіна.

Україна звинувачує росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини

росія вимагає провести двосторонні переговори з Україною в Стамбулі без участі Туреччини та США - це свідчить про те, що москва "підриває мирні зусилля", повідомило українське дипломатичне джерело, передає Sky News, пише УНН.

Деталі

"Ще один знак того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми приїхали на серйозну розмову, а росіяни висувають вимоги, умови.

Це змушує нас сумніватися, чи насправді (президент росії путін) послав їх вирішувати питання, чи лише затягувати процес", - сказало джерело на умовах анонімності.

"Єдина причина, чому росіяни бояться присутності США в кімнаті, — це те, що вони приїхали затягувати процес, а не вирішувати питання, і хочуть приховати це від Сполучених Штатів".

Нагадаємо

російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.

Представники Туреччини залишать українсько-російські мирні переговори після привітання16.05.25, 11:55 • 2230 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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