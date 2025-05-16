Україна звинувачує росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини

росія вимагає провести двосторонні переговори з Україною в Стамбулі без участі Туреччини та США - це свідчить про те, що москва "підриває мирні зусилля", повідомило українське дипломатичне джерело, передає Sky News, пише УНН.

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"Ще один знак того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми приїхали на серйозну розмову, а росіяни висувають вимоги, умови.

Це змушує нас сумніватися, чи насправді (президент росії путін) послав їх вирішувати питання, чи лише затягувати процес", - сказало джерело на умовах анонімності.

"Єдина причина, чому росіяни бояться присутності США в кімнаті, — це те, що вони приїхали затягувати процес, а не вирішувати питання, і хочуть приховати це від Сполучених Штатів".

Нагадаємо

російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.

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