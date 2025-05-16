росія виступила проти участі США в переговорах з Україною - росЗМІ
Київ • УНН
російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Інформацію повідомили російські ЗМІ.
росія виступила проти присутності представників США на прямих переговорах з Україною в Стамбулі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За інформацією, російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах росії та України.
Зокрема, немає жодних підтверджень того, що представники США хочуть бути присутніми на переговорах росії та України.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 15 травня, відбудуться переговори між українською та російською делегацією, за участі представників Туреччини та Сполучених Штатів та розповів, що про них наразі відомо.