россия выступила против участия США в переговорах с Украиной - росСМИ

россия выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По информации, российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах россии и Украины.

В частности, нет никаких подтверждений того, что представители США хотят присутствовать на переговорах россии и Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 15 мая, состоятся переговоры между украинской и российской делегацией, с участием представителей Турции и Соединенных Штатов и рассказал, что о них пока известно.