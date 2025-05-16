россия выступила против участия США в переговорах с Украиной - росСМИ
Киев • УНН
российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Информацию сообщили российские СМИ.
россия выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
По информации, российская делегация выступила против присутствия представителей США на прямых переговорах россии и Украины.
В частности, нет никаких подтверждений того, что представители США хотят присутствовать на переговорах россии и Украины.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что сегодня, 15 мая, состоятся переговоры между украинской и российской делегацией, с участием представителей Турции и Соединенных Штатов и рассказал, что о них пока известно.