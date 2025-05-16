Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

Заплановані на четвер, 15 травня, переговори між українською та російською делегацією, за участі представників Туреччини та Сполучених Штатів, які мали відбуватися у Стамбулі, було перенесено на п’ятницю, оскільки делегація від держави-агресора не відповідала очікуваному рівню перемовин. Втім, Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення таки провести перемовини, замінивши основний склад української сторони. Кореспондент УНН розповідає, що відомо про цю ситуацію та які очікування від перемовин.

"Бутафорська делегація" росіян

Як і очікувалося, російський диктатор володимир путін вирішив не брати участі в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив його помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін і заступник міністра оборони рф олександр фомін.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на такі дії росії, назвавши рівень делегації держави-агресора схожим на бутафорський. Він заявив, що прийме рішення про подальшу участь України у переговорах після наради з турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом.

Рівень росіян поки що мені офіційно не відомий, але з того, що ми бачимо він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з Ердоганом - зазначив президент України..

Після наради з Ердоганом Зеленський прийняв рішення відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською. Це було зроблено для того, щоб спробувати досягти перших кроків з деескалації. При цьому українська делегація була переформатована для нового рівня переговорів. Її очолив міністр оборони України Рустем Умєров.

Чи відбудуться перемовини

Зеленський також запевнив партнерів, що Україна зацікавлена в конструктивній участі в мирних переговорах, які мають відбутися в Стамбулі за участі США, Туреччини та росії.

"Україна зацікавлена. Ми домовилися з президентом Ердоганом, що наша група, турецька група — буде присутня. Ми обовʼязково проведемо зустріч з американськими, турецькими і українськими групами. Така зустріч буде. Ми обовʼязково проведемо зустріч у форматі з російською стороною. Надіюся, що ця зустріч станеться все ж таки. І щоб це була не тільки "показуха", а все ж таки зʼявиться час зустрічі", - сказав Зеленський.

Зі свого боку, мединський, який очолює делегацію росії на перемовинах з Україною, повідомив, що вони чекатимуть на представників України у Стамбулі зранку у п'ятницю, 16 травня.

"Делегація росії чекатиме українську делегацію з 10 ранку", - сказав мединський.

Отже, Україна і росія готові хоча б спробувати поговорити. Представники Туреччини і США також будуть присутні. Станом на зараз, перемовини очікуються на 12:30. Чи сприятимуть вони хоча б тимчасовому призупиненню війни – питання відкрите.

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