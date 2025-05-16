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Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00
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Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

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Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

Киев • УНН

 • 7954 просмотра

Трехсторонняя встреча между представителями Украины, России и Турции запланирована на 12:30.

Переговоры с россиянами в Стамбуле: что известно по состоянию на 11:00

Запланированные на четверг, 15 мая, переговоры между украинской и российской делегацией, при участии представителей Турции и Соединенных Штатов, которые должны были проходить в Стамбуле, были перенесены на пятницу, поскольку делегация от государства-агрессора не соответствовала ожидаемому уровню переговоров. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский принял решение все же провести переговоры, заменив основной состав украинской стороны. Корреспондент УНН рассказывает, что известно об этой ситуации и какие ожидания от переговоров.

"Бутафорская делегация" россиян

Как и ожидалось, российский диктатор владимир путин решил не участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил его помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД16.05.25, 10:49 • 20495 просмотров

Президент Владимир Зеленский отреагировал на такие действия россии, назвав уровень делегации государства-агрессора похожим на бутафорский. Он заявил, что примет решение о дальнейшем участии Украины в переговорах после совещания с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом.

Уровень россиян пока мне официально не известен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с Эрдоганом

- отметил президент Украины..

После совещания с Эрдоганом Зеленский принял решение отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской. Это было сделано для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации. При этом украинская делегация была переформатирована для нового уровня переговоров. Ее возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Состоятся ли переговоры

Зеленский также заверил партнеров, что Украина заинтересована в конструктивном участии в мирных переговорах, которые должны состояться в Стамбуле при участии США, Турции и россии.

"Украина заинтересована. Мы договорились с президентом Эрдоганом, что наша группа, турецкая группа - будет присутствовать. Мы обязательно проведем встречу с американскими, турецкими и украинскими группами. Такая встреча будет. Мы обязательно проведем встречу в формате с российской стороной. Надеюсь, что эта встреча произойдет все же таки. И чтобы это была не только "показуха", а все же таки появится время встречи", - сказал Зеленский.

Со своей стороны, мединский, возглавляющий делегацию россии на переговорах с Украиной, сообщил, что они будут ждать представителей Украины в Стамбуле с утра в пятницу, 16 мая.

"Делегация россии будет ждать украинскую делегацию с 10 утра", - сказал мединский.

Итак, Украина и россия готовы хотя бы попытаться поговорить. Представители Турции и США также будут присутствовать. По состоянию на сейчас, переговоры ожидаются в 12:30. Будут ли они способствовать хотя бы временной приостановке войны – вопрос открытый.

США на переговорах в Стамбуле представит высокопоставленный чиновник из Госдепа - Reuters16.05.25, 10:25 • 2382 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Рустем Умєров
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
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