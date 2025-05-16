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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД
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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

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США на переговорах в Стамбуле представит высокопоставленный чиновник из Госдепа - Reuters

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Представители США, Турции, россии и Украины проведут переговоры в Стамбуле 16 мая. Это первые мирные переговоры за более чем три года.

США на переговорах в Стамбуле представит высокопоставленный чиновник из Госдепа - Reuters

США на переговорах в Стамбуле будет представлять высокопоставленный чиновник Государственного департамента Майкл Антон, сообщил представитель Госдепартамента, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Директор планирования политики Государственного департамента США Майкл Антон будет представлять США на переговорах", - сказал представитель Госдепа.

Российскую делегацию возглавляет помощник из кремля владимир мединский, в ее состав входят заместитель министра обороны, заместитель министра иностранных дел и начальник военной разведки рф.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команду возглавит министр обороны Рустем Умеров и будет включать заместителей главы разведки Украины, заместителя начальника Генштаба ВСУ и заместителя министра иностранных дел.

Дополнение

Российские и украинские участники переговоров встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, для первых мирных переговоров за более чем три года, на фоне того, как обе стороны испытывают давление со стороны президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец самому смертоносному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Источники в МИД Турции сообщили, что встреча между официальными лицами Турции, США и Украины состоится в 10:45 по Киеву, а затем переговоры между турецкой, российской и украинской делегациями в 12:30 по Киеву.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Рустем Умєров
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
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