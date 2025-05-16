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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

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США на переговорах у Стамбулі представить топпосадовець з Держдепу - Reuters

Київ • УНН

 • 2424 перегляди

Представники США, Туреччини, росії та України проведуть переговори в Стамбулі 16 травня. Це перші мирні переговори за понад три роки.

США на переговорах у Стамбулі представить топпосадовець з Держдепу - Reuters

США на переговорах у Стамбулі представлятиме високопосадовець Державного департаменту Майкл Антон, повідомив речник Держдепартаменту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Директор планування політики Державного департаменту США Майкл Антон представлятиме США на переговорах", сказав речник Держдепу.

Російську делегацію очолює помічник із кремля володимир мединський, до її складу входять заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ і начальник військової розвідки рф.

У четвер Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команду очолить міністр оборони Рустем Умєров і включатиме заступників голови розвідки України, заступника начальника Генштабу ЗСУ та заступника міністра закордонних справ.

Доповнення

Російські та українські учасники переговорів зустрінуться в Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, для перших мирних переговорів за більш ніж три роки, на тлі того, як обидві сторони зазнають тиску з боку президента США Дональда Трампа, щоб покласти край найбільш смертоносному конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Джерела в МЗС Туреччини повідомили, що зустріч між офіційними особами Туреччини, США та України відбудеться о 10:45 за Києвом, а потім переговори між турецькою, російською та українською делегаціями о 12:30 за Києвом.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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