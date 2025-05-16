В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

В Стамбуле стартуют трехсторонние переговоры между делегациями Украины, Соединенных Штатов Америки и Турции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет УНН.

В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции - сообщили в МИД Украины.

В МИД показали кадры с места происшествия.

Ранее там начали собираться делегации для переговоров.

В Долмабахче в Стамбуле прибывают делегации для переговоров - СМИ

Российские и украинские участники переговоров встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, для первых мирных переговоров за более чем три года.

Источники в МИД Турции сообщили, что встреча между официальными лицами Турции, США и Украины состоится в 10:45 по Киеву, а затем переговоры между турецкой, российской и украинской делегациями в 12:30 по Киеву.

Директор планирования политики Государственного департамента США Майкл Антон будет представлять США на переговорах, сказал представитель Госдепа.

Российскую делегацию возглавляет помощник из кремля владимир мединский, в ее состав входят заместитель министра обороны, заместитель министра иностранных дел и начальник военной разведки рф.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команду возглавит министр обороны Рустем Умеров и будет включать заместителей главы разведки Украины, заместителя начальника Генштаба ВСУ и заместителя министра иностранных дел.

Прямые переговоры между Киевом и москвой, первые после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году, начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и будет ли встреча вообще. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.