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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД
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В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

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В Долмабахче в Стамбуле прибывают делегации для переговоров - СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

В Стамбуле начался трехсторонний саммит между Турцией, США и Украиной. Перед российско-украинскими переговорами оценят мирные переговоры.

В Долмабахче в Стамбуле прибывают делегации для переговоров - СМИ

Турецкая пресса сообщает о прибытии делегаций во дворец Долмабахче в турецком Стамбуле, где сегодня ожидаются многосторонние переговоры по урегулированию российско-украинской войны, пишет УНН.

Детали

Как пишет T24, сообщается, что в Долмабахче прибыли делегации США и Украины.

Ожидается, что начнется трехсторонний саммит между Турцией, США и Украиной.

Отмечалось, что перед российско-украинскими переговорами на трехстороннем саммите дадут оценку мирным переговорам.

Дополнение

Российские и украинские участники переговоров встретятся в Стамбуле в пятницу, 16 мая, для первых мирных переговоров за более чем три года.

Источники в МИД Турции сообщили, что встреча между официальными лицами Турции, США и Украины состоится в 10:45 по Киеву, а затем переговоры между турецкой, российской и украинской делегациями в 12:30 по Киеву.

Директор планирования политики Государственного департамента США Майкл Антон будет представлять США на переговорах, сказал представитель Госдепа.

Российскую делегацию возглавляет помощник из кремля владимир мединский, в ее состав входят заместитель министра обороны, заместитель министра иностранных дел и начальник военной разведки рф.

В четверг Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команду возглавит министр обороны Рустем Умеров и будет включать заместителей председателя разведки Украины, заместителя начальника Генштаба ВСУ и заместителя министра иностранных дел.

Прямые переговоры между Киевом и москвой, первые после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году, начались с путаницы относительно того, кто будет присутствовать и будет ли встреча вообще. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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