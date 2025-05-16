У Долмабахче в Стамбулі прибувають делегації для переговорів - ЗМІ

Турецька преса повідомляє про прибуття делегацій у палац Долмабахче у турецькому Стамбулі, де сьогодні очікуються багатосторонні переговори переговори щодо врегулювання російсько-української війни, пише УНН.

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Як пише T24, пвідомляється, що в Долмабахче прибули делегації США та України.

Очікується, що розпочнеться тристоронній саміт між Туреччиною, США та Україною.

Зазначалося, що перед російсько-українськими переговорами на тристоронньому саміті дадуть оцінку мирним переговорам.

Доповнення

Російські та українські учасники переговорів зустрінуться в Стамбулі в п’ятницю, 16 травня, для перших мирних переговорів за більш ніж три роки.

Джерела в МЗС Туреччини повідомили, що зустріч між офіційними особами Туреччини, США та України відбудеться о 10:45 за Києвом, а потім переговори між турецькою, російською та українською делегаціями о 12:30 за Києвом.

Директор планування політики Державного департаменту США Майкл Антон представлятиме США на переговорах, сказав речник Держдепу.

Російську делегацію очолює помічник із кремля володимир мединський, до її складу входять заступник міністра оборони, заступник міністра закордонних справ і начальник військової розвідки рф.

У четвер Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команду очолить міністр оборони Рустем Умєров і включатиме заступників голови розвідки України, заступника начальника Генштабу ЗСУ та заступника міністра закордонних справ.

Прямі переговори між Києвом та москвою, перші після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році, розпочалися з плутанини щодо того, хто буде присутнім та чи буде зустріч взагалі. Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.