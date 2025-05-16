Представники Туреччини залишать українсько-російські мирні переговори після привітання

Представник Туреччини залишить прямі переговори між Україною та росією у Стамбулі після привітального слова. Про це повідомляють на росЗМІ з посиланням на своє джерело, передає УНН.

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Співрозмовник агентства також додав, що російська делегація виступає проти присутності на переговорах представників США.

Раніше в МЗС Туреччини повідомили, що зустріч у Стамбулі буде тристоронньою за участю Росії, України та Туреччини.

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

Зустріч делегацій росії та України, яка має відбутися там же, де пройшла зустріч між Туреччиною, США та Україною, запланована на 12:30 за Києвом.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з українською делегацією зустрівся зі спецпредставником президента США по Україні Кітом Келлогом, а також представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем на переговорах - можлива зустріч Президента Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, який не прибув до Туреччини.