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Представники Туреччини залишать українсько-російські мирні переговори після привітання

Київ • УНН

 • 1636 перегляди

Турецький представник залишить переговори між Україною та росією після привітального слова. Російська делегація проти присутності США на переговорах.

Представники Туреччини залишать українсько-російські мирні переговори після привітання

Представник Туреччини залишить прямі переговори між Україною та росією у Стамбулі після привітального слова. Про це повідомляють на росЗМІ з посиланням на своє джерело, передає УНН.

Деталі

Співрозмовник агентства також додав, що російська делегація виступає проти присутності на переговорах представників США.

Раніше в МЗС Туреччини повідомили, що зустріч у Стамбулі буде тристоронньою за участю Росії, України та Туреччини.

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"16.05.25, 11:43 • 20626 переглядiв

Зустріч делегацій росії та України, яка має відбутися там же, де пройшла зустріч між Туреччиною, США та Україною, запланована на 12:30 за Києвом.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак з українською делегацією зустрівся зі спецпредставником президента США по Україні Кітом Келлогом, а також представниками Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем на переговорах - можлива зустріч Президента Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна, який не прибув до Туреччини.

Лілія Набока

Лілія Набока

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Кіт Келлогг
Андрій Єрмак
Франція
Стамбул
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