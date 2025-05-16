Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним, щойно з'явиться можливість. Він повертається до США, ігноруючи заклики приєднатися до переговорів у Туреччині.
Президент США Дональд Трамп заявив, що повертається до США після турне країнами Перської затоки, а зустріч з російським диктатором володимиром путіним відбудеться, "щойно ми зможемо це організувати". Про це Трамп заявив журналістам в Абу-Дабі, передає УНН з посиланням на Sky News.
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"Я повертаюся додому", - заявив Трамп, попри заклики приєднатися до українсько-російських мирних переговорів у Туреччині.
Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати".
"Я думаю, що настав час для нас просто зробити це", - заявив Трамп.
Нагадаємо
У турецькому Стамбулі розпочалися російсько-українські мирні переговори між делегаціями Туреччини, США та України під керівництвом міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
Напередодні Трамп заявляв, що, імовірно, повернеться до Вашингтона в п’ятницю, 16 травня, після турне трьома країнами Перської затоки.