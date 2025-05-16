Російсько-українські мирні переговори в Стамбулі: розпочалася зустріч між Туреччиною, США та Україною
Київ • УНН
У Стамбулі розпочалися мирні переговори між делегаціями України та росії. Зустріч проходить за участі Туреччини та США під керівництвом міністра закордонних справ Туреччини.
У турецькому Стамбулі розпочалися російсько-українські мирні переговори між делегаціями Туреччини, США та України під керівництвом міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, повідомляє Anadolu, показавши фото з зустрічі, пише УНН.
Згідно з інформацією, отриманою з джерел МЗС, турецька, американська та українська делегації зустрілися в офісі президента Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Хакана Фідана
До складу делегації США входять держсекретар Марко Рубіо, посол США в Анкарі Том Баррак і спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, пише видання.
До складу української делегації входять керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.
Президент України Володимир Зеленський підписав учора указ про формування української делегації для участі в мирних переговорах у Стамбулі.
Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф15.05.25, 21:19 • 101585 переглядiв
Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, запланована на 12:30.
Джерела в турецькому МЗС, як пише видання, повідомили, що в Стамбулі відбудеться низка зустрічей у різних форматах, на порядку денному - тристоронні зустрічі США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина.
Повідомлялося, що сьогодні в Стамбулі будуть міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, делегація США на чолі з Рубіо, українська делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим і російська делегація на чолі з радником глави кремля володимира путіна володимиром мединським.
Рубіо також зазначив, що делегація США зустрінеться з делегацією високого рівня з України та візьме участь у російсько-українських переговорах, пише видання.