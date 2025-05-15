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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
18:19 • 3016 перегляди

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

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Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

Київ • УНН

 • 2878 перегляди

Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі. Мета переговорів - досягнення справедливого та сталого миру.

Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами, а також із представниками рф, що заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі, передає УНН.

Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками російської федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру

- йдеться в повідомленні.  

  До складу увійшли:

  • Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації;
    • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;
      • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації;
        • Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації;
          • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
            • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації;
              • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації;
                • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації;
                  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
                    • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
                      • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації;
                        • Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

                          Главі делегації дозволили:

                          • вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;
                            • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

                              Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 "Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України

                              - йдеться в указі.  

                              Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом 15.05.25, 19:24 • 35683 перегляди

                              Доповнення

                              Зеленський назвав рівень делегації росії, схожий на бутафорський.

                              Але Зеленський вирішив таки відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, вона спрямована для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

                              Зеленський повідомляв також, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері чи завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.

                              Анна Мурашко

                              Анна Мурашко

                              Політика
                              Стамбул
                              Туреччина
                              Володимир Зеленський
                              Сполучені Штати
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