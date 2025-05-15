Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф
Київ • УНН
Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами та представниками рф 15-16 травня 2025 року в Стамбулі. Мета переговорів - досягнення справедливого та сталого миру.
Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами, а також із представниками рф, що заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі, передає УНН.
Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками російської федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру
До складу увійшли:
- Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації;
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації;
- Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації;
- Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації;
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації;
- Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації;
- Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації;
- Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації;
- Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації;
- Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.
Главі делегації дозволили:
- вносити за погодженням з Президентом України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 "Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України
Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом 15.05.25, 19:24 • 35683 перегляди
Доповнення
Зеленський назвав рівень делегації росії, схожий на бутафорський.
Але Зеленський вирішив таки відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, вона спрямована для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.
Зеленський повідомляв також, що переговори у Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері чи завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.