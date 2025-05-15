Зеленський створив делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення миру з рф

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами, а також із представниками рф, що заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі, передає УНН.

Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками російської федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру

До складу увійшли:

Главі делегації дозволили:

Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 4 квітня 2022 року № 211/2022 "Про делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України