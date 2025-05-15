Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорном процессе по достижению мира с рф

Президент Владимир Зеленский образовал делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами, а также с представителями рф, которые запланированы на 15 – 16 мая в Стамбуле, передает УНН.

Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины – делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями российской федерации, которые запланированы на 15 – 16 мая 2025 года (г. Стамбул, Турецкая Республика), относительно достижения справедливого и устойчивого мира - говорится в сообщении.

В состав вошли:

Умеров Рустем Энверович – Министр обороны Украины, глава делегации;

Кислица Сергей Олегович – первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации;

Поклад Александр Валентинович – заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации;

Луговской Олег Васильевич – первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации;

Шевченко Алексей Николаевич – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации;

Шинкарев Евгений Михайлович – заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Дьяков Александр Иванович – заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Маловацкий Алексей Владимирович – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Шерихов Александр Игоревич – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Кузьмичев Георгий Юрьевич – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации;

Бевз Александр Александрович – советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

Главе делегации разрешили:

вносить по согласованию с Президентом Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 4 апреля 2022 года № 211/2022 "О делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины - говорится в указе.

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

Дополнение

Зеленский назвал уровень делегации россии, похожий на бутафорский.

Но Зеленский решил таки отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Зеленский сообщал также, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.