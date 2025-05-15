Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сделал ряд ключевых заявлений относительно будущих переговоров россии с Украиной, отметив необходимость усиления санкционного давления, а также рассказал о наступлении россиян по всем направлениям фронта, пишет УНН.

Встреча Зеленского с Эрдоганом

Сегодня, 15 мая, в 13:00 в Анкаре началась встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около трех часов.

Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась - Anadolu

Во время встречи речь шла о сотрудничестве в рамках коалиции желающих и реализации наработанных предложений. Глава Украинского государства также поблагодарил Турцию за готовность обеспечить мониторинг прекращения огня, в частности на море.

Среди других важных тем встречи – восстановление Украины и возможное участие турецких компаний в этом процессе. Главы государств уделили отдельное внимание подготовке международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме. Турция будет представлена.

Кроме того, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие двустороннего сотрудничества между государствами, в частности в оборонной сфере.

Зеленский и Эрдоган обсудили дальнейшие гарантии безопасности, в частности относительно гражданского судоходства в Черном море

Переговоры в Стамбуле

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации. Зеленский сам не будет присутствовать на переговорах в Стамбуле после того, как российский диктатор владимир путин отказался ехать в Турцию.

В украинскую делегацию входит министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса Президента Ермак, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Генштаба, председатель Службы безопасности Василий Малюк и представители всех разведок Украины.

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию

Президент подчеркнул, что первым шагом к окончанию войны должно стать безусловное прекращение огня, и если технические группы россии и Украины сегодня об этом договорятся, то "вопросов нет". Однако, если безусловное прекращение огня должно решаться на прямых переговорах лидеров, то Украина готова.

Кроме того, он подчеркнул, что отсутствие путина "это неуважение к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану".

Ни адженды встречи, ни времени встречи, ни высокого уровня делегация - это неуважение личное. Я не говорю, что россияне не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально, но они здесь… неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей, госсекретарь Рубио. Стороны войны кто? россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть, министр иностранных дел Украины - есть. Где соответствующий человек из рф? Это неуважение не к Украине, а ко всем. Прежде всего, я считаю, к Турции, потому что здесь встреча - отметил Зеленский.

Зеленский не против, если технические группы договорятся о безусловном прекращении огня без лидеров

Также он отметил, что Украина заинтересована в конструктивном участии в мирных переговорах, которые должны состояться в Стамбуле с участием США, Турции и россии, однако подчеркнул, что Украина не будет бегать и искать путина по всему миру.

Зеленский о возможной встрече с путиным: мы не можем бегать по миру и искать человека

Глава государства также сообщил, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.

Переговоры в Стамбуле могут быть либо сегодня вечером, либо завтра утром - Зеленский

Санкции

Президент заявил, что Украина ожидает санкционных шагов, если россия не будет двигаться вперед к окончанию войны.

Мы просим, если нет прекращения огня, если нет серьезных решений, если нет двусторонних встреч, соответствующие санкции, которые будут стимулом для более быстрого окончания войны, или хотя бы ускорение наших разговоров об этом. Мы хотим сильного пакета санкций от США, от стран Европы и стран Глобального Юга. Сейчас россия демонстрирует, что она не хочет заканчивать войну - сказал Зеленский.

Украина просит введения сильного пакета санкций против рф - Зеленский

Украинские территории и наступление россиян

Президент Зеленский подчеркнул, что Киев не признает ни одну из временно оккупированных территорий российскими — юридически это украинская земля.

Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции - подчеркнул глава государства.

Зеленский: юридически Украина не признает ни одной оккупированной территории российской

Однако, по его словам, россия начала свои наступательные действия по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской, где было сосредоточено 67 тыс. российских военных.

Если честно, то они начали свои наступательные действия. Они были начаты по всем направлениям, и главным направлением был именно Сумской. Там действительно сосредоточено было 67 тыс. войск. Мы предпринимали соответствующие шаги, чтобы не дать им объединиться. И поэтому они работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться, и делать их дело, которое они для себя выбрали. То есть они хотят делать это наступление. Наши военные формулируют это именно так, что они находятся в постоянном уже наступлении, и это уже происходит несколько месяцев - подчеркивал Президент.

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской