Зеленский о возможной встрече с путиным: мы не можем бегать по миру и искать человека

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
14:34 • 1440 просмотра

Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский

13:59 • 10368 просмотра

Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию

10:37 • 46945 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 70495 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 140606 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 135219 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 263088 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 102786 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 71488 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 208507 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.6м/с
53%
742мм
Популярные новости

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 115184 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 55305 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

09:17 • 46589 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:49 • 35024 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 36512 просмотра
публикации

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 37642 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 142708 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 210086 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 263088 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 208507 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

14:45 • 1704 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 10703 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 56157 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 115996 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 68597 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Зеленский о возможной встрече с путиным: мы не можем бегать по миру и искать человека

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Зеленский заявил, что россия не уважает Эрдогана и Трампа, отправляя делегацию в Турцию.

Зеленский о возможной встрече с путиным: мы не можем бегать по миру и искать человека

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой состав российской делегации, который отправил в Турцию российский диктатор владимир путин, - неуважение с его стороны к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. путин должен продемонстрировать свое лидерство, если он готов к переговорам. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Детали

"Мы ожидаем санкционных шагов, если россия не будет двигаться вперед к окончанию войны. Сейчас вы видите, что уже никто не говорит до окончания войны, все говорят о прекращении огня, потому что все понимают, что это такой сложный путь с этими людьми. Я считаю, что лидер кремля должен продемонстрировать свое лидерство, если он готов к переговорам, то надо встречаться. Без каких-либо условий. Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же можем бегать по всему миру, искать человека", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на его взгляд, США и Турция чувствуют сейчас не уважение россии.

Ни адженды встречи, ни времени встречи, ни высокого уровня делегация - это неуважение личное. Я не говорю, что россияне не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально, но они здесь… неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей, госсекретарь Рубио. Стороны войны кто? россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть, министр иностранных дел Украины - есть. Где соответствующий человек из рф? Это неуважение не к Украине, а ко всем. Прежде всего, я считаю, к Турции, потому что здесь встреча

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к окончанию войны должно стать безусловное прекращение огня, и если технические группы россии и Украины сегодня об этом договорятся, то "вопросов нет". Однако, если безусловное прекращение огня должно решаться на прямых переговорах лидеров, то Украина готова.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Анкара
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$64.69
Bitcoin
$102,187.10
S&P 500
$5,876.25
Tesla
$337.19
Газ TTF
$35.28
Золото
$3,195.24
Ethereum
$2,535.60