Зеленский о возможной встрече с путиным: мы не можем бегать по миру и искать человека

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой состав российской делегации, который отправил в Турцию российский диктатор владимир путин, - неуважение с его стороны к президенту США Дональду Трампу и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. путин должен продемонстрировать свое лидерство, если он готов к переговорам. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

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"Мы ожидаем санкционных шагов, если россия не будет двигаться вперед к окончанию войны. Сейчас вы видите, что уже никто не говорит до окончания войны, все говорят о прекращении огня, потому что все понимают, что это такой сложный путь с этими людьми. Я считаю, что лидер кремля должен продемонстрировать свое лидерство, если он готов к переговорам, то надо встречаться. Без каких-либо условий. Так не может быть. Мы сейчас в Анкаре, прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же можем бегать по всему миру, искать человека", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что на его взгляд, США и Турция чувствуют сейчас не уважение россии.

Ни адженды встречи, ни времени встречи, ни высокого уровня делегация - это неуважение личное. Я не говорю, что россияне не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально, но они здесь… неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей, госсекретарь Рубио. Стороны войны кто? россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть, министр иностранных дел Украины - есть. Где соответствующий человек из рф? Это неуважение не к Украине, а ко всем. Прежде всего, я считаю, к Турции, потому что здесь встреча - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к окончанию войны должно стать безусловное прекращение огня, и если технические группы россии и Украины сегодня об этом договорятся, то "вопросов нет". Однако, если безусловное прекращение огня должно решаться на прямых переговорах лидеров, то Украина готова.