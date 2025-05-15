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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2302 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Зеленський не проти, якщо технічні групи домовляться про безумовне припинення вогню без лідерів

Київ • УНН

 • 1712 перегляди

Зеленський заявив, що першим кроком до закінчення війни має стати безумовне припинення вогню. Україна готова до прямих перемовин, якщо це вирішуватиметься на рівні лідерів.

Зеленський не проти, якщо технічні групи домовляться про безумовне припинення вогню без лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до закінчення війни має стати безумовне припинення вогню, і якщо технічні групи росії та України сьогодні про це домовляться, то "питань немає". Проте, якщо безумовне припинення вогню повинне вирішуватися на прямих перемовинах лідерів, то Україна готова. Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.

Деталі

Дуже не просто говорити в тому, чи іншому форматі з представниками рф. Там (в Саудівській Аравії - ред.) вони разом не могли спілкуватися. Так, це була можливість, тому що росія запропонувала в медіа, що путін готовий до прямих перемовин. Я одразу відреагував, що я буду в цю дату. Потім з’явилася інша інформація, що ще невідомо. Це поки що балачки. Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що перший кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів, то немає запитань. Можна не зустрічатися, тому що є перший крок

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо йде сигнал від рф, що безумовне припинення вогню повинне вирішуватися на прямих перемовинах лідерів, то Україна готова до прямих перемовин.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, її направлено для того, щоб спробувати досягти перших кроків щодо деескалації.

Павло Башинський

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