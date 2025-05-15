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Украина заинтересована в участии в переговорах в Стамбуле, ждем сигналов от США и Турции - Зеленский
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Зеленский не против, если технические группы договорятся о безусловном прекращении огня без лидеров

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Зеленский заявил, что первым шагом к окончанию войны должно стать безусловное прекращение огня. Украина готова к прямым переговорам, если это будет решаться на уровне лидеров.

Зеленский не против, если технические группы договорятся о безусловном прекращении огня без лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к окончанию войны должно стать безусловное прекращение огня, и если технические группы россии и Украины сегодня об этом договорятся, то "вопросов нет". Однако, если безусловное прекращение огня должно решаться на прямых переговорах лидеров, то Украина готова. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Турции, передает УНН.

Детали

Очень не просто говорить в том, или ином формате с представителями рф. Там (в Саудовской Аравии - ред.) они вместе не могли общаться. Да, это была возможность, потому что россия предложила в медиа, что путин готов к прямым переговорам. Я сразу отреагировал, что я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно. Это пока что разговоры. Я считаю, что все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. Я считаю, что первым шагом должно быть безусловное прекращение огня. Если безусловное прекращение огня возможно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров, то нет вопросов. Можно не встречаться, потому что есть первый шаг

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если идет сигнал от рф, что безусловное прекращение огня должно решаться на прямых переговорах лидеров, то Украина готова к прямым переговорам.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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