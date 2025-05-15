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Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський
15:22 • 2326 перегляди

Переговори у Стамбулі можуть бути або сьогодні ввечері, або завтра вранці - Зеленський

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Зеленський про можливу зустріч з путіним: ми не можемо бігати по світу і шукати людину

Київ • УНН

 • 910 перегляди

Зеленський заявив, що росія не поважає Ердогана і Трампа, відправляючи делегацію в Туреччину.

Зеленський про можливу зустріч з путіним: ми не можемо бігати по світу і шукати людину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такий склад російської делегації, який відправив до Туреччини російський диктатор володимир путін, - неповага з його боку до президента США Дональда Трампа і президента Реджепа Таїпа Ердогана. путін повинен продемонструвати своє лідерство, якщо він готовий до перемовин. Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Туреччині, передає УНН.

Деталі

"Ми очікуємо санкційних кроків, якщо росія не буде рухатися вперед до закінчення війни. Зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни, всі говорять про припинення вогню, бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Я вважаю, що лідер кремля повинен продемонструвати своє лідерство, якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися. Без будь-яких умов. Так не може бути. Ми зараз а Анкарі, прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж можемо бігати по всьому світу, шукати людину", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на його погляд, США і Туреччина відчувають зараз не повагу росії.

Ні адженди зустрічі, ні часу зустрічі, ні високого рівня делегація - це неповага особиста. Я не говорю, що росіяни не поважають нас, це й так зрозуміло, але в нас це дзеркально, але вони тут… неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? росія і Україна. Держсекретар Рубіо - є, міністр закордонних справ Туреччини - є, міністр закордонних справ України - є. Де відповідна людина з рф? Це неповага не до України, а до всіх. Передусім, я вважаю, до Туреччини, тому що тут зустріч

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першим кроком до закінчення війни має стати безумовне припинення вогню, і якщо технічні групи росії та України сьогодні про це домовляться, то "питань немає". Проте, якщо безумовне припинення вогню повинне вирішуватися на прямих перемовинах лідерів, то Україна готова.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Анкара
Туреччина
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