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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24600 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151404 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136230 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133097 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195569 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77410 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.

Війна • 14 квітня, 07:56 • 52363 перегляди

У Туреччині обговорять безпеку Чорного моря, представників росії не очікують

В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.

Війна • 14 квітня, 05:35 • 3474 перегляди

Зустріч делегацій України та рф відбудеться в Туреччині в середині квітня - CNN Türk

В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.

Війна • 13 квітня, 12:53 • 7920 перегляди

"Рух насильства": Ердоган звинуватив опозицію через масові протести проти арешту Імамоглу

Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.

Політика • 25 березня, 02:47 • 20170 перегляди

Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.

Новини Світу • 18 березня, 07:59 • 11440 перегляди

Туреччина їде на саміт по Україні у Лондон: хто представлятиме країну

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.

Війна • 1 березня, 12:59 • 37581 перегляди

росія не хоче присутності військ НАТО в Україні - лавров

Глава мзс рф заявив про неприйнятність членства України в НАТО і присутності військ альянсу під будь-якими прапорами. лавров назвав це прямою загрозою суверенітету росії.

Війна • 18 лютого, 14:33 • 23378 перегляди

Зеленський і Ердоган зібралися на зустріч в Анкарі

В Анкарі розпочалася зустріч президентів України та Туреччини з подальшим підписанням угоди. Паралельно відбулися переговори міністрів оборони двох країн.

Політика • 18 лютого, 11:51 • 20861 перегляди

Питання обмінів та продовольчої безпеки: Зеленський розкрив деталі візиту до Туреччини

Президент України разом з першою леді здійснюють офіційний візит до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом обговорять питання обмінів та продовольчої безпеки.

Політика • 17 лютого, 20:12 • 27852 перегляди

лавров і ушаков прибули до Ер-Ріяда для переговорів між росією та США

Російські дипломати Лавров і Ушаков прибули до Ер-Ріяда для двосторонніх переговорів з представниками США. Українська сторона участі в переговорах не братиме, а кремль очікує на нормалізацію відносин.

Політика • 17 лютого, 19:41 • 55441 перегляди

Президент України Зеленський прибув до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Есенбога в Анкарі ввечері. Завтра відбудеться його зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському комплексі.

Політика • 17 лютого, 18:58 • 33548 перегляди

Ердоган і Зеленський завтра проведуть зустріч в Анкарі: що обговорять лідери?

Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.

Економіка • 17 лютого, 13:34 • 25742 перегляди

москва має 2 млрд доларів, заморожені в банку JPMorgan, США не знають, що з цим робити - WSJ

росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.

Новини Світу • 3 лютого, 00:23 • 36368 перегляди

Кіпер заручився підтримкою Франції у відновленні Одещини

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зустрівся з президентом регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзельє. Сторони підписали меморандум про співпрацю на 5 років та обговорили підтримку медичної сфери й проєкту Superhumans.

Економіка • 27 листопада, 15:33 • 19639 перегляди

Рютте та Ердоган обговорили війну в Україні та саміт НАТО-2026

Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.

Новини Світу • 25 листопада, 22:37 • 16951 перегляди

Ердоган та генсек НАТО обговорять ситуацію в Україні під час зустрічі в Анкарі

Президент Туреччини Ердоган зустрінеться з генсеком НАТО в понеділок для обговорення російсько-української війни. Туреччина підтримує Україну, але виступає проти санкцій щодо рф та застосування далекобійних ракет.

Політика • 24 листопада, 10:41 • 43716 перегляди

Економічна співпраця в морській та логістичній галузях: Кіпер розповів подробиці зустрічі з послом Латвії в Україні

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер провів зустріч з послом Латвії Ілгварсом Клявою щодо співпраці в морській та логістичній сферах. Сторони обговорили можливості нових партнерств між регіонами двох країн.

Політика • 6 листопада, 09:48 • 22475 перегляди

Туреччина прогнозує переломний момент у війні між росією та Україною у 2025 році

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Він підкреслив необхідність справедливого рішення в рамках територіальної цілісності України.

Війна • 3 листопада, 11:32 • 66608 перегляди

Сирія стверджує про ізраїльські удари по Дамаску і військовій базі біля Хомса: каже про загиблого військового і 7 поранених

Внаслідок ізраїльських ударів по Дамаску та військовому об'єкту біля Хомса загинув один сирійський солдат, семеро поранені. Атаки були спрямовані на район Кафр-Суса та військовий об'єкт, завдавши матеріальної шкоди.

Війна • 24 жовтня, 11:32 • 20718 перегляди

Туреччина вдарила по об’єктах курдів у Сирії й Іраку після теракту в Анкарі

ВПС Туреччини атакували цілі Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 об'єкти терористів, операція триває.

Новини Світу • 23 жовтня, 22:23 • 23580 перегляди

У Туреччині зросла кількість жертв теракту на оборонному заводі до 5

Теракт на підприємстві Turkish Aerospace Industries в Анкарі призвів до 5 загиблих і 22 поранених. Міністр внутрішніх справ Туреччини вважає, що за нападом стоїть Робітнича партія Курдистану.

Новини Світу • 23 жовтня, 20:07 • 21832 перегляди

Тероризму немає виправдання: глава МЗС України відреагував на теракт у Туреччині

Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим від теракту в Анкарі. Міністр підкреслив, що тероризму немає виправдання, та висловив підтримку і солідарність турецьким друзям.

Політика • 23 жовтня, 16:54 • 21093 перегляди

Теракт біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: чотири людини загинули, терористів - нейтралізували

Внаслідок нападу на турецьку авіакосмічну компанію TUSAŞ загинули 4 особи, 14 поранені. Двох терористів нейтралізовано, розпочато розслідування, влада засуджує атаку на оборонну промисловість.

Новини Світу • 23 жовтня, 16:07 • 18279 перегляди

Теракт стався біля штаб-квартири аерокосмічної компанії в Туреччині: повідомляється про загиблих та поранених

Потужний вибух стався біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою, повідомивши про загиблих і поранених.

Новини Світу • 23 жовтня, 13:48 • 15908 перегляди

Говорили про російські удари по українських портах та енергетичній системі: Сибіга зустрівся із міністром торгівлі Туреччини

Андрій Сибіга зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом в Анкарі. Обговорили російські атаки на українські порти та енергосистему, а також посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.

Економіка • 21 жовтня, 12:12 • 16591 перегляди

Очільник МЗС відвідає Туреччину: у фокусі безпека у Чорному морі

Андрій Сибіга відвідає Туреччину 20-22 жовтня для переговорів з високопосадовцями. Обговорюватимуться питання безпеки у Чорному морі, двостороння співпраця та інтеграція України до НАТО.

Війна • 20 жовтня, 12:51 • 65271 перегляди

Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.

Політика • 9 жовтня, 12:59 • 11333 перегляди

Німеччина вперше за тривалий час схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині - Spiegel

Німеччина вперше за роки схвалила значні поставки зброї Туреччині на суму близько 336 млн євро. Це включає ракети ППО, торпеди та обладнання для модернізації субмарин і фрегатів.

Новини Світу • 6 жовтня, 21:51 • 17518 перегляди

Український наступ на Курщину зірвав таємні переговори з рф про часткове припинення вогню – WP

За даними The Washington Post, Україна і росія готувалися до переговорів у Досі щодо припинення атак на енергетичні об'єкти. Зустріч зірвалася через вторгнення України в Курську область.

Війна • 17 серпня, 09:42 • 33497 перегляди

Ердоган і президент Палестинської автономії обговорили припинення вогню в Газі

Президент Палестинської автономії та президент Туреччини обговорили кроки щодо припинення вогню в Секторі Газа.

Новини Світу • 15 серпня, 07:27 • 19363 перегляди