Україна розраховує провести Саміт миру до кінця року і хоче, щоб росія взяла в ньому участь - посол України в Туреччині

Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.