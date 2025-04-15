В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.
В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.
В Анкарі 15-16 квітня делегації України та росії обговорять безпеку судноплавства в Чорному морі. Українська сторона наполягає на припиненні вогню по портах.
Президент Туреччини заявив, що CHP спровокувала насильство під час протестів через арешт мера Стамбула. Він пообіцяв притягнути їх до відповідальності за поранення поліцейських.
Президент Туреччини працює над організацією зустрічі з Трампом у Вашингтоні для зміцнення стратегічного партнерства. Ердоган закликав скасувати санкції та відновити співпрацю щодо F-35 і F-16.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан представлятиме Ердогана на зустрічі щодо України в Лондоні. Туреччина готова надати війська для миротворчих сил та продовжити посередницьку роль у переговорах.
Глава мзс рф заявив про неприйнятність членства України в НАТО і присутності військ альянсу під будь-якими прапорами. лавров назвав це прямою загрозою суверенітету росії.
В Анкарі розпочалася зустріч президентів України та Туреччини з подальшим підписанням угоди. Паралельно відбулися переговори міністрів оборони двох країн.
Президент України разом з першою леді здійснюють офіційний візит до Туреччини. На зустрічі з Ердоганом обговорять питання обмінів та продовольчої безпеки.
Російські дипломати Лавров і Ушаков прибули до Ер-Ріяда для двосторонніх переговорів з представниками США. Українська сторона участі в переговорах не братиме, а кремль очікує на нормалізацію відносин.
Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Есенбога в Анкарі ввечері. Завтра відбудеться його зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Президентському комплексі.
Президенти Туреччини та України зустрінуться 18 лютого в Анкарі для обговорення стратегічного партнерства. На порядку денному зміцнення співпраці та обмін думками з регіональних питань.
росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер зустрівся з президентом регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег Рено Мюзельє. Сторони підписали меморандум про співпрацю на 5 років та обговорили підтримку медичної сфери й проєкту Superhumans.
Генсек НАТО Марк Рютте зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Вони обговорили війни в Україні та безпекові виклики. Туреччина отримала похвалу за підтримку української оборонної промисловості та дипломатичні зусилля.
Президент Туреччини Ердоган зустрінеться з генсеком НАТО в понеділок для обговорення російсько-української війни. Туреччина підтримує Україну, але виступає проти санкцій щодо рф та застосування далекобійних ракет.
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер провів зустріч з послом Латвії Ілгварсом Клявою щодо співпраці в морській та логістичній сферах. Сторони обговорили можливості нових партнерств між регіонами двох країн.
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Він підкреслив необхідність справедливого рішення в рамках територіальної цілісності України.
Внаслідок ізраїльських ударів по Дамаску та військовому об'єкту біля Хомса загинув один сирійський солдат, семеро поранені. Атаки були спрямовані на район Кафр-Суса та військовий об'єкт, завдавши матеріальної шкоди.
ВПС Туреччини атакували цілі Робітничої партії Курдистану в Іраку й Сирії після теракту в Анкарі. Знищено 32 об'єкти терористів, операція триває.
Теракт на підприємстві Turkish Aerospace Industries в Анкарі призвів до 5 загиблих і 22 поранених. Міністр внутрішніх справ Туреччини вважає, що за нападом стоїть Робітнича партія Курдистану.
Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим від теракту в Анкарі. Міністр підкреслив, що тероризму немає виправдання, та висловив підтримку і солідарність турецьким друзям.
Внаслідок нападу на турецьку авіакосмічну компанію TUSAŞ загинули 4 особи, 14 поранені. Двох терористів нейтралізовано, розпочато розслідування, влада засуджує атаку на оборонну промисловість.
Потужний вибух стався біля штаб-квартири Turkish Aerospace Industries неподалік Анкари. Міністр внутрішніх справ Туреччини назвав це терористичною атакою, повідомивши про загиблих і поранених.
Андрій Сибіга зустрівся з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом в Анкарі. Обговорили російські атаки на українські порти та енергосистему, а також посилення ролі турецьких компаній у відновленні України.
Андрій Сибіга відвідає Туреччину 20-22 жовтня для переговорів з високопосадовцями. Обговорюватимуться питання безпеки у Чорному морі, двостороння співпраця та інтеграція України до НАТО.
Посол України в Туреччині заявив про плани провести Саміт миру до кінця року за участю росії. Формат передбачає залучення третіх сторін, без прямих двосторонніх переговорів з рф.
Німеччина вперше за роки схвалила значні поставки зброї Туреччині на суму близько 336 млн євро. Це включає ракети ППО, торпеди та обладнання для модернізації субмарин і фрегатів.
За даними The Washington Post, Україна і росія готувалися до переговорів у Досі щодо припинення атак на енергетичні об'єкти. Зустріч зірвалася через вторгнення України в Курську область.
Президент Палестинської автономії та президент Туреччини обговорили кроки щодо припинення вогню в Секторі Газа.