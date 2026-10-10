Керівник Секретної служби США розкритикував журналістів за розголошення таємної зміни літака Трампа
Київ • УНН
Після саміту НАТО Трамп непомітно пересів з Air Force One на C-32A через можливу загрозу замаху. Секретна служба розкритикувала розголос.
Президент США Дональд Трамп під час повернення з Туреччини таємно пересів з Air Force One на інший літак через можливу загрозу замаху. Керівник Секретної служби США Шон Керран розкритикував розголошення цього маневру, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Інцидент стався 8 липня після саміту НАТО в Анкарі. Трамп публічно зайшов на борт Air Force One, однак згодом непомітно пересів на менший військовий літак C-32A.
Журналісти та посадовці, які залишилися на Air Force One, вважали, що президент летить разом із ними.
У Секретній службі незадоволені розголосом
Ми б хотіли, щоб про це не повідомляли, бо це позбавляє нас можливості знову використати подібну тактику
За інформацією Washington Post, причиною перестороги стала ймовірна загроза замаху з боку Ірану.
Сам Трамп підтвердив зміну літака, однак зазначив, що не знає подробиць загрози та регулярно отримує погрози.
Трампа таємно вивозили після саміту НАТО в Анкарі фургоном для їжі й іншим літаком - WP11.08.26, 10:54 • 7978 переглядiв