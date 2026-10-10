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MIM-104 Patriot

Керівник Секретної служби США розкритикував журналістів за розголошення таємної зміни літака Трампа

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Після саміту НАТО Трамп непомітно пересів з Air Force One на C-32A через можливу загрозу замаху. Секретна служба розкритикувала розголос.

Керівник Секретної служби США розкритикував журналістів за розголошення таємної зміни літака Трампа

Президент США Дональд Трамп під час повернення з Туреччини таємно пересів з Air Force One на інший літак через можливу загрозу замаху. Керівник Секретної служби США Шон Керран розкритикував розголошення цього маневру, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 8 липня після саміту НАТО в Анкарі. Трамп публічно зайшов на борт Air Force One, однак згодом непомітно пересів на менший військовий літак C-32A.

Журналісти та посадовці, які залишилися на Air Force One, вважали, що президент летить разом із ними.

У Секретній службі незадоволені розголосом

Ми б хотіли, щоб про це не повідомляли, бо це позбавляє нас можливості знову використати подібну тактику

– заявив Керран.

За інформацією Washington Post, причиною перестороги стала ймовірна загроза замаху з боку Ірану.

Сам Трамп підтвердив зміну літака, однак зазначив, що не знає подробиць загрози та регулярно отримує погрози.

Трампа таємно вивозили після саміту НАТО в Анкарі фургоном для їжі й іншим літаком - WP11.08.26, 10:54 • 7978 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Air Force One
Секретна служба США
The Washington Post
Bloomberg
НАТО
Дональд Трамп
Анкара
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Іран