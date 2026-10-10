Глава Секретной службы США раскритиковал журналистов за разглашение тайной смены самолёта Трампа

Президент США Дональд Трамп во время возвращения из Турции тайно пересел с Air Force One на другой самолёт из-за возможной угрозы покушения. Руководитель Секретной службы США Шон Керран раскритиковал разглашение этого манёвра, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл 8 июля после саммита НАТО в Анкаре. Трамп публично поднялся на борт Air Force One, однако позже незаметно пересел на меньший военный самолёт C-32A.

Журналисты и чиновники, оставшиеся на борту Air Force One, считали, что президент летит вместе с ними.

В Секретной службе недовольны разглашением

Мы бы хотели, чтобы об этом не сообщали, поскольку это лишает нас возможности вновь использовать подобную тактику – заявил Керран.

По информации Washington Post, причиной предосторожности стала вероятная угроза покушения со стороны Ирана.

Сам Трамп подтвердил смену самолёта, однако отметил, что не знает подробностей угрозы и регулярно получает угрозы.

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