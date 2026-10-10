Глава Секретной службы США раскритиковал журналистов за разглашение тайной смены самолёта Трампа
Киев • УНН
После саммита НАТО Трамп незаметно пересел с Air Force One на C-32A из-за возможной угрозы покушения. Секретная служба раскритиковала разглашение этой информации.
Президент США Дональд Трамп во время возвращения из Турции тайно пересел с Air Force One на другой самолёт из-за возможной угрозы покушения. Руководитель Секретной службы США Шон Керран раскритиковал разглашение этого манёвра, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошёл 8 июля после саммита НАТО в Анкаре. Трамп публично поднялся на борт Air Force One, однако позже незаметно пересел на меньший военный самолёт C-32A.
Журналисты и чиновники, оставшиеся на борту Air Force One, считали, что президент летит вместе с ними.
В Секретной службе недовольны разглашением
Мы бы хотели, чтобы об этом не сообщали, поскольку это лишает нас возможности вновь использовать подобную тактику
По информации Washington Post, причиной предосторожности стала вероятная угроза покушения со стороны Ирана.
Сам Трамп подтвердил смену самолёта, однако отметил, что не знает подробностей угрозы и регулярно получает угрозы.
Трампа тайно вывезли после саммита НАТО в Анкаре на фургоне для еды и другим самолетом - WP11.08.26, 10:54 • 7978 просмотров