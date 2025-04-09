Секретная служба Соединенных Штатов Америки

Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.
Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине неподалеку от Белого дома в воскресенье утром. Инцидент произошел после предупреждения о "суицидальном" мужчине, который направлялся в Вашингтон из Индианы.
Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.
Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.
В Вашингтоне развернули масштабную операцию безопасности перед инаугурацией Дональда Трампа. Тысячи военных, снайперы и детекторы угроз обеспечивают защиту церемонии с участием мировых лидеров.
Правоохранительные органы Вашингтона усиливают безопасность из-за трех важных событий в течение 15 дней. Среди них - утверждение результатов выборов, похороны Картера и инаугурация Трампа.
Секретная служба США задержала человека при попытке перелезть через временное ограждение возле Белого дома. Инцидент произошел в субботу около 11 утра, нарушитель был арестован и передан полиции.
В Корнуолле тестируют роботов-собак с гамма-детекторами для оценки качества почвы на фермах. Устройства стоимостью 25 000 фунтов могут работать на сложной местности со скоростью до 5 м/с.
Секретная служба США привлекла робота-патрульного по прозвищу «Spot» для охраны Мар-а-Лаго. Беспилотное устройство может работать как дистанционно, так и по запрограммированному маршруту.
Белый дом, Капитолий и резиденцию Камалы Харрис окружили новыми заграждениями для безопасности. Власти готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, хотя конкретных угроз не выявлено.
Журналисты Le Monde отследили перемещение путина через приложение Strava, которым пользовались его охранники. Приложение зафиксировало их пробежки возле секретных резиденций и мест встреч президента рф.
Президент США Джо Байден согласился предоставить Дональду Трампу военные самолеты и дополнительную защиту из-за угрозы со стороны Ирана. Байден поручил министерству обороны обеспечить Трампа всем необходимым.
Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".
США принимают меры для разрушения глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Цель - противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, а также лишить оборонную базу РФ ресурсов.
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.
Лидеры Конгресса США договорились о трехмесячном финансировании федеральных агентств, предотвращая закрытие правительства. Соглашение включает дополнительные средства для Секретной службы и проведения выборов.
Перед выступлением Трампа на Лонг-Айленде произошел инцидент с сообщением о бомбе в машине. По данным СМИ, представитель полицейского управления округа Нассау подтвердил, что "произошло подозрительное событие".
Вице-президент Камала Харрис провела короткий разговор с Дональдом Трампом после вероятной второй попытки покушения на него. Она выразила радость, что он в безопасности, и подчеркнула недопустимость политического насилия.
Секретная служба США планирует окружить трибуну Трампа пуленепробиваемым стеклом на уличных митингах. Это беспрецедентная мера безопасности для бывшего президента после недавней попытки покушения.
Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за нехватки координации между правоохранителями. Он похвалил работу Секретной службы, особенно снайпера, который ликвидировал нападавшего.
Томас Крукс, который стрелял в экс-президента США Трампа, изучал место выступления с помощью дрона. ФБР нашло у него взрывные устройства и зашифрованные сообщения, но мотив пока неизвестен.
После покушения в Пенсильвании Секретная служба рекомендует кампании Трампа проводить мероприятия в закрытых помещениях. Команда ищет закрытые площадки для будущих митингов, считая их более безопасными.
Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку из-за неспособности предотвратить покушение на Дональда Трампа. Президент Байден поблагодарил ее за службу и планирует назначить нового директора в ближайшее время.
Снайперы заметили Томаса Крукса с дальномером возле места митинга Трампа за час до стрельбы. Секретная служба потеряла его из виду, что привело к попытке убийства экс-президента.