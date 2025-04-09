Секретная служба Соединенных Штатов Америки

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26222 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.

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По данным источников издания, DOGE, возглавляемый Маском, планирует сокращение в Министерстве нацбезопасности США, включая Секретную службу. Агентство по чрезвычайным ситуациям может быть ликвидировано, Погранично-таможенная служба также под угрозой.

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Секретная служба США ранила вооруженного мужчину возле Белого дома

Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине неподалеку от Белого дома в воскресенье утром. Инцидент произошел после предупреждения о "суицидальном" мужчине, который направлялся в Вашингтон из Индианы.

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Сенат США утвердил Кеннеди-младшего министром здравоохранения несмотря на критику

Сенат США с перевесом в 4 голоса утвердил Роберта Кеннеди-младшего на должности министра здравоохранения. Юрист-эколог без медицинского опыта возглавит систему здравоохранения США, несмотря на критику его взглядов относительно вакцинации.

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Трамп назначил своего телохранителя новым директором Секретной службы США

Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.

Новости Мира • 23 января, 10:46 • 23946 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

В Вашингтоне развернули масштабную операцию безопасности перед инаугурацией Дональда Трампа. Тысячи военных, снайперы и детекторы угроз обеспечивают защиту церемонии с участием мировых лидеров.

Новости Мира • 18 января, 09:00 • 119416 просмотра

Вашингтон находится в состоянии "повышенной угрозы" после терактов

Правоохранительные органы Вашингтона усиливают безопасность из-за трех важных событий в течение 15 дней. Среди них - утверждение результатов выборов, похороны Картера и инаугурация Трампа.

Новости Мира • 4 января, 20:57 • 29487 просмотра

Неизвестный пытался перелезть через ограждение у Белого дома: что произошло?

Секретная служба США задержала человека при попытке перелезть через временное ограждение возле Белого дома. Инцидент произошел в субботу около 11 утра, нарушитель был арестован и передан полиции.

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Новые роботы-псы могут помочь фермерам увеличить прибыль

В Корнуолле тестируют роботов-собак с гамма-детекторами для оценки качества почвы на фермах. Устройства стоимостью 25 000 фунтов могут работать на сложной местности со скоростью до 5 м/с.

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Робот-собака от Boston Dynamics охраняет резиденцию Трампа во Флориде

Секретная служба США привлекла робота-патрульного по прозвищу «Spot» для охраны Мар-а-Лаго. Беспилотное устройство может работать как дистанционно, так и по запрограммированному маршруту.

Новости Мира • 25 ноября, 08:03 • 14037 просмотра

В Вашингтоне усиливают безопасность ко дню выборов: что происходит возле Белого дома и Капитолия

Белый дом, Капитолий и резиденцию Камалы Харрис окружили новыми заграждениями для безопасности. Власти готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, хотя конкретных угроз не выявлено.

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Перемещения путина отследили с помощью спортивного приложения его охранников - Le Monde

Журналисты Le Monde отследили перемещение путина через приложение Strava, которым пользовались его охранники. Приложение зафиксировало их пробежки возле секретных резиденций и мест встреч президента рф.

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При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах

Президент США Джо Байден согласился предоставить Дональду Трампу военные самолеты и дополнительную защиту из-за угрозы со стороны Ирана. Байден поручил министерству обороны обеспечить Трампа всем необходимым.

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Запросы необычайны и беспрецедентны: предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и усиленную защиту

Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".

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США объявили о новых санкциях против рф: направлены на разрушение глобальной сети криптовалют

США принимают меры для разрушения глобальной сети криптовалют в координации с международными партнерами. Цель - противостоять уклонению от российских санкций и отмыванию денег, а также лишить оборонную базу РФ ресурсов.

политика • 26 сентября, 10:39 • 15688 просмотра

Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов: что туда входит

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $7,9 млрд. Он включает противовоздушную оборону, беспилотники, боеприпасы и расширение обучения украинских пилотов F-16.

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Конгресс США достиг соглашения по краткосрочному финансированию правительства

Лидеры Конгресса США договорились о трехмесячном финансировании федеральных агентств, предотвращая закрытие правительства. Соглашение включает дополнительные средства для Секретной службы и проведения выборов.

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В США сообщили о взрывчатке в машине перед митингом Трампа: СМИ раскрыли детали

Перед выступлением Трампа на Лонг-Айленде произошел инцидент с сообщением о бомбе в машине. По данным СМИ, представитель полицейского управления округа Нассау подтвердил, что "произошло подозрительное событие".

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Камала Харрис позвонила Трампу после вероятной попытки покушения

Вице-президент Камала Харрис провела короткий разговор с Дональдом Трампом после вероятной второй попытки покушения на него. Она выразила радость, что он в безопасности, и подчеркнула недопустимость политического насилия.

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Секретная служба США готовится использовать пуленепробиваемое стекло для уличных митингов Трампа - СМИ

Секретная служба США планирует окружить трибуну Трампа пуленепробиваемым стеклом на уличных митингах. Это беспрецедентная мера безопасности для бывшего президента после недавней попытки покушения.

Новости Мира • 15 августа, 18:38 • 27297 просмотра

Трамп в интервью Маску: Покушение произошло из-за недостаточной координации правоохранителей

Дональд Трамп заявил, что покушение на него стало возможным из-за нехватки координации между правоохранителями. Он похвалил работу Секретной службы, особенно снайпера, который ликвидировал нападавшего.

Общество • 13 августа, 02:40 • 113198 просмотра

Стрелок в Трампа изучал место выступления дроном - директор ФБР

Томас Крукс, который стрелял в экс-президента США Трампа, изучал место выступления с помощью дрона. ФБР нашло у него взрывные устройства и зашифрованные сообщения, но мотив пока неизвестен.

политика • 24 июля, 23:40 • 29801 просмотра

Секретная служба призвала кампанию Трампа прекратить митинги под открытым небом - WP

После покушения в Пенсильвании Секретная служба рекомендует кампании Трампа проводить мероприятия в закрытых помещениях. Команда ищет закрытые площадки для будущих митингов, считая их более безопасными.

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Глава Секретной службы США уходит в отставку из-за покушения на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала в отставку из-за неспособности предотвратить покушение на Дональда Трампа. Президент Байден поблагодарил ее за службу и планирует назначить нового директора в ближайшее время.

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Много тайн о Томасе Круксе: бродил и попадал в поле зрения снайперов еще за час до стрельбы в сторону Трампа

Снайперы заметили Томаса Крукса с дальномером возле места митинга Трампа за час до стрельбы. Секретная служба потеряла его из виду, что привело к попытке убийства экс-президента.

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