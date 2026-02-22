Попытка проникновения на территорию резиденции Трампа: СМИ идентифицировали мужчину, застреленного агентами
Киев • УНН
21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины был застрелен при попытке проникновения в поместье Мар-а-Лаго. Мужчина был вооружен и не выполнил требования агентов Секретной службы.
Американские СМИ установили личность мужчины, которого застрелили сотрудники Секретной службы при попытке незаконного проникновения на территорию резиденции Дональда Трампа во Флориде. Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Детали
По данным американских медиа, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины. Ранее правоохранители сообщали, что за несколько дней до инцидента семья заявила о его исчезновении.
Мужчину застрелили, когда он пытался незаконно проникнуть через охраняемый периметр поместья Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич. В Секретной службе США отметили, что при попытке задержания он был вооружен и не выполнил требования агентов.
На момент происшествия Дональд Трамп находился в Вашингтоне. Обстоятельства инцидента продолжают расследовать.
Напомним
Вооруженного мужчину застрелили сотрудники Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп был в Белом доме.