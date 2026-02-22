Попытка проникновения на территорию резиденции Трампа: СМИ идентифицировали мужчину, застреленного агентами

$43.270.00
50.920.00
ukenru
14:20 • 10647 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
13:36 • 15837 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 19757 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 35581 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 45124 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 37895 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 61204 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 63064 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 41321 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 38368 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.8м/с
84%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число раненых во Львове возросло до 24 человек после взрывов 22 февраляPhoto22 февраля, 07:19 • 10185 просмотра
Укрзализныця изменила маршруты поездов после атаки рф на Киевщину 22 февраля22 февраля, 07:37 • 13152 просмотра
Атака рф на Киевщину 22 февраля - один человек погиб, 8 спасеныPhotoVideo22 февраля, 07:57 • 5440 просмотра
Удар "Фламинго" по воткинскому заводу - снимки показали масштабные разрушенияPhotoVideo12:22 • 14667 просмотра
Вооруженный мужчина проник в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго и был застрелен14:55 • 11555 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 72080 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 81696 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 90911 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 103548 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 141609 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Андрей Садовый
Музыкант
Актуальные места
Украина
Киевская область
Львов
Сумская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 34006 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 36335 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 36998 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 28519 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 31051 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Фокс Ньюс

Попытка проникновения на территорию резиденции Трампа: СМИ идентифицировали мужчину, застреленного агентами

Киев • УНН

 • 218 просмотра

21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины был застрелен при попытке проникновения в поместье Мар-а-Лаго. Мужчина был вооружен и не выполнил требования агентов Секретной службы.

Попытка проникновения на территорию резиденции Трампа: СМИ идентифицировали мужчину, застреленного агентами

Американские СМИ установили личность мужчины, которого застрелили сотрудники Секретной службы при попытке незаконного проникновения на территорию резиденции Дональда Трампа во Флориде. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

По данным американских медиа, погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины. Ранее правоохранители сообщали, что за несколько дней до инцидента семья заявила о его исчезновении.

Мужчину застрелили, когда он пытался незаконно проникнуть через охраняемый периметр поместья Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич. В Секретной службе США отметили, что при попытке задержания он был вооружен и не выполнил требования агентов.

На момент происшествия Дональд Трамп находился в Вашингтоне. Обстоятельства инцидента продолжают расследовать.

Напомним

Вооруженного мужчину застрелили сотрудники Секретной службы США после проникновения в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Инцидент произошел утром 22 февраля, когда Трамп был в Белом доме.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Недвижимость
Столкновения
Секретная служба Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Флорида