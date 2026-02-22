Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти
Київ • УНН
21-річний Остін Такер Мартін із Північної Кароліни був застрелений при спробі проникнення в маєток Мар-а-Лаго. Чоловік був озброєний та не виконав вимоги агентів Секретної служби.
Американські ЗМІ встановили особу чоловіка, якого застрелили співробітники Секретної служби під час спроби незаконного проникнення на територію резиденції Дональда Трампа у Флориді. Про це пише Sky News, передає УНН.
Деталі
За даними американських медіа, загиблим виявився 21-річний Остін Такер Мартін із Північної Кароліни. Раніше правоохоронці повідомляли, що за кілька днів до інциденту родина заявила про його зникнення.
Чоловіка застрелили, коли він намагався незаконно проникнути через охоронюваний периметр маєтку Мар-а-Лаго у місті Палм-Біч. У Секретній службі США зазначили, що під час спроби затримання він був озброєний та не виконав вимоги агентів.
На момент події Дональд Трамп перебував у Вашингтоні. Обставини інциденту продовжують розслідувати.
Нагадаємо
Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.