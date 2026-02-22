Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти

$43.270.00
14:20 • 10466 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
13:36 • 15523 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 19531 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 35345 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 44937 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 37805 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 61031 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 62831 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41282 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 38328 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo22 лютого, 07:04 • 19893 перегляди
Кількість поранених у Львові зросла до 24 людей після вибухів 22 лютогоPhoto22 лютого, 07:19 • 10001 перегляди
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів після атаки рф на Київщину 22 лютого22 лютого, 07:37 • 12973 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo12:22 • 14462 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 11334 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 33889 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 36228 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 36907 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 28438 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 30968 перегляди
Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти

Київ • УНН

 • 16 перегляди

21-річний Остін Такер Мартін із Північної Кароліни був застрелений при спробі проникнення в маєток Мар-а-Лаго. Чоловік був озброєний та не виконав вимоги агентів Секретної служби.

Спроба проникнення на територію резиденції Трампа: ЗМІ ідентифікували чоловіка, якого застрелили агенти

Американські ЗМІ встановили особу чоловіка, якого застрелили співробітники Секретної служби під час спроби незаконного проникнення на територію резиденції Дональда Трампа у Флориді. Про це пише Sky News, передає УНН.

Деталі

За даними американських медіа, загиблим виявився 21-річний Остін Такер Мартін із Північної Кароліни. Раніше правоохоронці повідомляли, що за кілька днів до інциденту родина заявила про його зникнення.

Чоловіка застрелили, коли він намагався незаконно проникнути через охоронюваний периметр маєтку Мар-а-Лаго у місті Палм-Біч. У Секретній службі США зазначили, що під час спроби затримання він був озброєний та не виконав вимоги агентів.

На момент події Дональд Трамп перебував у Вашингтоні. Обставини інциденту продовжують розслідувати.

Нагадаємо

Озброєного чоловіка застрелили співробітники Секретної служби США після проникнення в резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Інцидент стався вранці 22 лютого, коли Трамп був у Білому домі.

Андрій Тимощенков

