У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1
Київ • УНН
Капітана підозрюють у використанні підроблених документів та експлуатації непридатного судна. Танкер перевозив нафтопродукти між росією та Бразилією.
У Швеції заарештували російського капітана затриманого танкера Sea Owl 1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sweden Herald.
Деталі
Судове засідання щодо взяття під варту капітана судна відбулося у неділю, 15 березня, в районному суді шведського міста Істад. Чоловіку оголосили підозру у використанні підробленого документа з обтяжуючими обставинами, а також в експлуатації судна, непридатного для плавання.
Паралельно в мережі з’явилось відео затримання корабля.
Нагадаємо
Берегова охорона Швеції у четвер, 12 березня, висадилася на судно Sea Owl I під прапором Коморських Островів. Танкер перебуває під санкціями ЄС.
У береговій охороні Швеції вказали, що судно "Sea Owl I" в останні роки перевозило нафтопродукти між росією та Бразилією.