У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1

$44.1650.96
ukenru
13:39 • 4582 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
10:18 • 12576 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 40618 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 43809 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 38531 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 33486 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 55879 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14 • 53524 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48 • 26576 перегляди
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21 • 64241 перегляди
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп втратив контроль над війною з Іраном та спровокував хаос - сенатор Кріс Мерфі15 березня, 06:03 • 5366 перегляди
Порт Фуджейра в ОАЕ відновив перевантаження нафти після атаки дрона15 березня, 06:30 • 6786 перегляди
Іран заперечив причетність до атаки на НПЗ Lanaz у північному Іраку15 березня, 07:27 • 9728 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео10:00 • 11585 перегляди
У Києві попрощалися з бразильським добровольцем, який загинув у боях за УкраїнуPhotoVideo11:49 • 4832 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 55872 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 53519 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 39761 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 49746 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 54023 перегляди
У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Капітана підозрюють у використанні підроблених документів та експлуатації непридатного судна. Танкер перевозив нафтопродукти між росією та Бразилією.

У Швеції заарештували російського капітана підсанкційного танкера Sea Owl 1

У Швеції заарештували російського капітана затриманого танкера Sea Owl 1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sweden Herald.

Деталі

Судове засідання щодо взяття під варту капітана судна відбулося у неділю, 15 березня, в районному суді шведського міста Істад. Чоловіку оголосили підозру у використанні підробленого документа з обтяжуючими обставинами, а також в експлуатації судна, непридатного для плавання.

Паралельно в мережі з’явилось відео затримання корабля.

Нагадаємо

Берегова охорона Швеції у четвер, 12 березня, висадилася на судно Sea Owl I під прапором Коморських Островів. Танкер перебуває під санкціями ЄС.

У береговій охороні Швеції вказали, що судно "Sea Owl I" в останні роки перевозило нафтопродукти між росією та Бразилією.

Євген Устименко

