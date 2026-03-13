Швеція вдруге за тиждень висадилася на танкер "тіньового флоту"

Берегова охорона Швеції у четвер заявила, що піднялася на борт передбачуваного судна без громадянства у шведських водах Балтійського моря. Це вже другий подібний інцидент менш ніж за тиждень, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін у повідомленні у X, пише УНН.

Деталі

"Невдовзі після 20:30 у четвер ввечері берегова охорона піднялася на борт 228-метрового танкера біля Треллеборга", - повідомили у береговій охороні Швеції.

Розпочато попереднє розслідування передбачуваних порушень морського законодавства щодо непридатності судна до плавання.

"Ввечері берегова охорона, вже вдруге за тиждень, вийшла на борт підозрюваного судна "тіньового флоту" у шведських територіальних водах. Російський тіньовий флот становить значну загрозу безпеці та довкіллю", - вказав Болін.

228-метровий танкер "Sea Owl" I йшов під прапором Коморських Островів, і берегова охорона заявила, що підозрює, що "він плаває під чужим прапором і що тому немає держави прапора, яка може поручитися за безпеку на борту".

У береговій охороні Швеції вказали, що судно "Sea Owl I" в останні роки перевозило нафтопродукти між росією та Бразилією. "Танкер прибув з Сантоса у Бразилії з пунктом призначення Приморськ. За повідомленнями, Sea Owl I пливе без вантажу", - зазначили у шведській береговій охороні.

Судно також перебуває у санкційних списках кількох країн, включаючи ЄС.

"Загрози безпеці на морі та навколишньому середовищу є занадто високими, - заявив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного відділу берегової охорони країни. - Отже, є підстави для втручання проти судна".

Доповнення

У п'ятницю, 6 березня, берегова охорона піднялася на борт судна "Caffa", що пливло під гвінейським прапором, неподалік Треллеборга.

Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі