Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18949 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 48901 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 45732 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 67883 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 36580 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24599 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20014 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23561 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40349 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50263 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Швеція вдруге за тиждень висадилася на танкер "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 698 перегляди

Берегова охорона Швеції висадилася на судно Sea Owl I під прапором Коморських Островів. Танкер перебуває під санкціями ЄС.

Швеція вдруге за тиждень висадилася на танкер "тіньового флоту"

Берегова охорона Швеції у четвер заявила, що піднялася на борт передбачуваного судна без громадянства у шведських водах Балтійського моря. Це вже другий подібний інцидент менш ніж за тиждень, повідомив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін у повідомленні у X, пише УНН.

Деталі

"Невдовзі після 20:30 у четвер ввечері берегова охорона піднялася на борт 228-метрового танкера біля Треллеборга", - повідомили у береговій охороні Швеції.

Розпочато попереднє розслідування передбачуваних порушень морського законодавства щодо непридатності судна до плавання.

"Ввечері берегова охорона, вже вдруге за тиждень, вийшла на борт підозрюваного судна "тіньового флоту" у шведських територіальних водах. Російський тіньовий флот становить значну загрозу безпеці та довкіллю", - вказав Болін.

228-метровий танкер "Sea Owl" I йшов під прапором Коморських Островів, і берегова охорона заявила, що підозрює, що "він плаває під чужим прапором і що тому немає держави прапора, яка може поручитися за безпеку на борту".

У береговій охороні Швеції вказали, що судно "Sea Owl I" в останні роки перевозило нафтопродукти між росією та Бразилією. "Танкер прибув з Сантоса у Бразилії з пунктом призначення Приморськ. За повідомленнями, Sea Owl I пливе без вантажу", - зазначили у шведській береговій охороні.

Судно також перебуває у санкційних списках кількох країн, включаючи ЄС.

"Загрози безпеці на морі та навколишньому середовищу є занадто високими, - заявив Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного відділу берегової охорони країни. - Отже, є підстави для втручання проти судна".

Доповнення

У п'ятницю, 6 березня, берегова охорона піднялася на борт судна "Caffa", що пливло під гвінейським прапором, неподалік Треллеборга.

Шведська берегова охорона затримала підозріле судно без громадянства у Балтійському морі07.03.26, 03:14 • 3890 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Обшук
Бразилія
Балтійське море
Європейський Союз
Гвінея
Швеція