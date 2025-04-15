Едоардо Бове покинув відділення інтенсивної терапії через три дні після втрати свідомості. У гравця підозрюють міокардит, що може завадити його подальшій кар'єрі в Серії А.
Десятки людей загинули внаслідок тисняви на футбольному матчі між командами "Н'зерекоре" і "Лабе" в Гвінеї. Інцидент стався після
того, як вболівальники команди гостей закидали поле камінням через незгоду з рішенням судді.
У місті Нзерекоре, Гвінея, під час та після футбольного матчу сталися масові зіткнення між фанатами. За даними місцевих лікарень,
щонайменше 100 людей загинули внаслідок інциденту.
Дослідники встановили, що етанол природно присутній майже у всіх екосистемах Землі. Багато видів тварин адаптувалися до споживання
алкоголю через ферментовані фрукти та нектар.
Туреччина націлилася на уранові родовища Нігеру після скасування прав французьких та канадських компаній. Це відбувається на тлі посилення присутності Росії в Африці через ядерні угоди з кількома країнами.
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру
Олімпійських ігор 2024 року, серед яких воротарі, захисники, півзахисники та нападники з різних українських клубів.
Збірна України U-23 зіграє з Аргентиною, Марокко та командою азійської кваліфікації у групі B футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Церемонія жеребкування олімпійських футбольних турнірів 2024 року, в яких збірна України є учасником чоловічих змагань, відбудеться 20 березня о 21:00 за київським часом у паризькому Сен-Дені.