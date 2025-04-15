У природі поширене вживання алкоголю, оскільки практично у всіх екосистемах є етанол – дослідження

Дослідники встановили, що етанол природно присутній майже у всіх екосистемах Землі. Багато видів тварин адаптувалися до споживання алкоголю через ферментовані фрукти та нектар.