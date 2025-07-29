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В МЗС України засудили візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до тимчасово окупованого Криму

Київ • УНН

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Міністерство закордонних справ України засудило незаконний візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до тимчасово окупованого Криму, назвавши це серйозним порушенням міжнародного права. Україна залишає за собою право вжити заходів реагування та ініціювати внесення згаданих осіб до санкційних списків.

В МЗС України засудили візит послів Бурунді, Гвінеї та Чаду до тимчасово окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України засудило незаконний візит до тимчасово окупованого росією Криму послів Республіки Бурунді, Республіки Гвінея та Республіки Чад в росії.

У відомстві наголосили, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного права, пише УНН з посиланням на заяву МЗС.  

Деталі

Міністерство закордонних справ рішуче засуджує незаконний візит до тимчасово окупованої російською федерацією території України, Автономної Республіки Крим, послів Республіки Бурунді Жозефа Нкурунзіза, Республіки Гвінея Ньянкоя Хаби та Республіки Чад Адама Бешира Махамуда в росії

- говориться в заяві. 

У Міністерстві наголосили, що цей візит є серйозним порушенням міжнародного права.

Такі дії суперечать загальновизнаним принципам поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав і підривають зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на припинення російської агресії та відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру

- зазначили в МЗС.

Також в МЗС нагадали, що російська федерація не припиняє використовувати дипломатів третіх держав з метою пропаганди. Держава-агресор також намагається створити ілюзію "визнання" незаконної окупації українського півострова.

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Закликаємо іноземних дипломатів суворо дотримуватися норм міжнародного права, поважати територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та утримуватися від дій, що можуть бути розцінені як пряме чи опосередковане схвалення злочинів держави-агресора

- підкреслили в МЗС. 

В МЗС України також висловили сподівання, що іноземні уряди нададуть відповідну оцінку діям своїх представників, які своїми необдуманими вчинками шкодять двостороннім відносинам з Україною та репутації власних держав на міжнародній арені.

Українська сторона залишає за собою право вжити необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на зазначені недружні дії, а також ініціюватиме внесення згаданих осіб до санкційних списків

- підсумували в МЗС.

Доповнення

Речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував участь голови ради федерації рф Валентини Матвієнко у Всесвітній конференції спікерів парламентів у Женеві, наголосивши, що вона має відповідати за злочини росії, а не виступати на міжнародних форумах. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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