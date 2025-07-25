Не лише посилення санкційного тиску: Сибіга окреслив 7 головних пріоритетів "дипломатії сили"

У фінальний день щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ міністр закордонних справ Андрій Сибіга окреслив 7 головних пріоритетів "дипломатії сили" - від посилення обороноздатності та санкційного тиску до підтримки українців за кордоном і просування євроатлантичної інтеграції. Про це повідомило МЗС передає УНН.

Деталі

Першим пріоритетом дипломатії сили очільник МЗС назвав зміцнення української обороноздатності, бо "посилення спроможностей на фронті – це зміцнення позицій за столом переговорів". За словами міністра, завданням номер один залишається регулярне залучення додаткового озброєння, перехід від надання союзниками зброї "зі складів" чи замовлень у свого ОПК до інвестицій в українську "оборонку", локалізації їхніх виробничих потужностей в Україні та спільного виробництва.

Другий пріоритет – це посилення тиску на росію та її поплічників. Ваша місія – системне ослаблення економічного та військового потенціалу агресора. Ми створили управління санкційної політики в міністерстві – це також індикатор пріоритетності – зауважив Сибіга.

Третім пріоритетом, за словами керівника відомства, є притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності та повернення наших людей. Міністр наголосив на необхідності забезпечити якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Він також підкреслив важливість атрибуції в рамках ОЗХЗ і максимальну залученість до міжнародного компенсаційного механізму відшкодування збитків.

Четвертий пріоритет – ресурси для відновлення та розвитку. Кожен із вас має максимально сприяти залученню фінансової, гуманітарної та іншої допомоги для посилення нашої стійкості та подолання наслідків війни. Відбудова – це не завдання на завтра. Це процес, що триває сьогодні. Прошу також працювати з урядами для надання гарантій їхнім інвесторам, які хочуть інвестувати в Україну – підкреслив він.

Очільник МЗС зауважив, що п’ятий пріоритет полягає у просуванні української євроатлантичної інтеграції, адже Україна – не пасивний кандидат у черзі, а ключовий контрибутор та захисник цінностей, які визначають Європу.

Шостий пріоритет – публічна дипломатія та комунікація. Наші країни-партнери – це демократії, де суспільна думка формує урядову політику. Зусилля Росії спрямовані не лише на дискредитацію нас, але й на дестабілізацію демократичного устрою в країнах, що нас підтримують. Підтримка України – це й підтримка демократії. Ця візія має бути провідною. У кожному парламенті підтримка України має бути міжпартійним консенсусом. Вона не може бути предметом політичної боротьби чи розколу – наголосив міністр.

Сьомим пріоритетом Сибіга назвав захист та підтримку мільйонів українців за кордоном. Міністр заявив, що консульський напрям має не лише розширювати присутність, але й підвищувати якість. Йдеться про подальше спрощення доступу до консульських послуг, зокрема завдяки цифровізації, та втілення закону про множинне громадянство задля збереження звʼязків українців за кордоном зі своєю державою.

Світ має відчувати наш біль. Проте ще більшою мірою світ має сьогодні відчувати нашу силу. Захоплюватися нею та вірити в нас. Не втомлюватись, бо не втомлюємося ми. Союзники мають підтримувати нас ще сильніше та ставати сильнішими завдяки співпраці з нами – підсумував глава МЗС.

Андрій Сибіга разом з ізраїльським колегою Гідеоном Сааром відвідали Бабин Яр