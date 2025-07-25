Не только усиление санкционного давления: Сибига очертил 7 главных приоритетов "дипломатии силы"

В заключительный день ежегодного Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений министр иностранных дел Андрей Сибига обозначил 7 главных приоритетов "дипломатии силы" - от усиления обороноспособности и санкционного давления до поддержки украинцев за рубежом и продвижения евроатлантической интеграции. Об этом сообщило МИД, передает УНН.

Детали

Первым приоритетом дипломатии силы глава МИД назвал укрепление украинской обороноспособности, потому что "усиление возможностей на фронте – это укрепление позиций за столом переговоров". По словам министра, задачей номер один остается регулярное привлечение дополнительного вооружения, переход от предоставления союзниками оружия "со складов" или заказов у своего ОПК к инвестициям в украинскую "оборонку", локализации их производственных мощностей в Украине и совместного производства.

Второй приоритет – это усиление давления на Россию и ее пособников. Ваша миссия – системное ослабление экономического и военного потенциала агрессора. Мы создали управление санкционной политики в министерстве – это также индикатор приоритетности – отметил Сибига.

Третьим приоритетом, по словам руководителя ведомства, является привлечение российских военных преступников к ответственности и возвращение наших людей. Министр подчеркнул необходимость обеспечить скорейшее начало работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Он также подчеркнул важность атрибуции в рамках ОЗХО и максимальную вовлеченность в международный компенсационный механизм возмещения ущерба.

Четвертый приоритет – ресурсы для восстановления и развития. Каждый из вас должен максимально способствовать привлечению финансовой, гуманитарной и другой помощи для усиления нашей устойчивости и преодоления последствий войны. Восстановление – это не задача на завтра. Это процесс, который продолжается сегодня. Прошу также работать с правительствами для предоставления гарантий их инвесторам, которые хотят инвестировать в Украину – подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что пятый приоритет заключается в продвижении украинской евроатлантической интеграции, ведь Украина – не пассивный кандидат в очереди, а ключевой контрибутор и защитник ценностей, которые определяют Европу.

Шестой приоритет – публичная дипломатия и коммуникация. Наши страны-партнеры – это демократии, где общественное мнение формирует правительственную политику. Усилия России направлены не только на дискредитацию нас, но и на дестабилизацию демократического устройства в странах, которые нас поддерживают. Поддержка Украины – это и поддержка демократии. Эта визия должна быть ведущей. В каждом парламенте поддержка Украины должна быть межпартийным консенсусом. Она не может быть предметом политической борьбы или раскола – подчеркнул министр.

Седьмым приоритетом Сибига назвал защиту и поддержку миллионов украинцев за рубежом. Министр заявил, что консульское направление должно не только расширять присутствие, но и повышать качество. Речь идет о дальнейшем упрощении доступа к консульским услугам, в частности благодаря цифровизации, и воплощении закона о множественном гражданстве для сохранения связей украинцев за рубежом со своим государством.

Мир должен чувствовать нашу боль. Однако еще в большей степени мир должен сегодня чувствовать нашу силу. Восхищаться ею и верить в нас. Не уставать, потому что не устаем мы. Союзники должны поддерживать нас еще сильнее и становиться сильнее благодаря сотрудничеству с нами – подытожил глава МИД.

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