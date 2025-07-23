Андрей Сибига вместе с израильским коллегой Гидеоном Сааром посетили Бабий Яр

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром посетил мемориальный комплекс Бабий Яр. Об этом посол Израиля в Украине Михаил Бродский написал на своей странице в Telegram, передает УНН.

Детали

Министры иностранных дел Израиля и Украины посетили мемориальный комплекс Бабий Яр - написал посол.

Справка

Бабий Яр - урочище (парк) на северо-западной окраине Киева. Он стал широко известным в Украине и за ее пределами из-за массовых расстрелов в 1941–1943 годах людей разных национальностей, совершенных немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

Всего было убито от 70 до 150 тысяч человек, среди них десятки тысяч евреев, которых нацистский режим не считал за людей.

Дополнение

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Украину. Он проведет переговоры с украинским руководством и представителями еврейской общины.

Украина и Израиль договорились начать отдельный диалог по иранской угрозе на фоне альянса Москвы, Тегерана и Пхеньяна. Обе страны сталкиваются с вызовами безопасности со стороны России и Ирана.