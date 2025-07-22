Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва: що у програмі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. У рамках свого візиту він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади. Про це пише УНН із посиланням на допис посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва. У програмі - зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою - йдеться у дописі.

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