Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва: що у програмі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. Він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув до України. У рамках свого візиту він проведе переговори з українським керівництвом та представниками єврейської громади. Про це пише УНН із посиланням на допис посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва. У програмі - зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою
“Наша мета - забезпечити, щоб сторони продовжували розмовляти одна з одною”: МЗС Туреччини про майбутні переговори рф і України22.07.25, 16:49 • 1470 переглядiв