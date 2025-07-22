Глава МИД Израиля прибыл в Киев: что в программе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл в Украину. В рамках своего визита он проведет переговоры с украинским руководством и представителями еврейской общины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение посла Израиля в Украине Михаила Бродского.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с официальным визитом в Киев. В программе - встречи с украинским руководством и с еврейской общиной - говорится в сообщении.

"Наша цель — обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом": МИД Турции о предстоящих переговорах рф и Украины