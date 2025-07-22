"Наша цель — обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом": МИД Турции о предстоящих переговорах рф и Украины

Турция надеется, что на этой неделе в Стамбуле состоится третий раунд переговоров между россией и Украиной. Цель Турции - обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции, передает УНН.

Турция осознает свою региональную ответственность на высшем уровне, одновременно развивая дружбу в отдаленных географических регионах. На этой неделе в Стамбуле состоится интенсивное дипломатическое движение. Мы надеемся, что на этой неделе состоится 3-й раунд переговоров между россией и Украиной. Наша цель - обеспечить, чтобы стороны продолжали разговаривать друг с другом - сказал Фидан.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду. Рустем Умеров доложил о подготовке обмена и этой встречи.