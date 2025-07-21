Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу. Рустем Умєров доповів про підготовку обміну та цієї зустрічі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується на середу, передає УНН.
Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей
Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський21.07.25, 18:58 • 25215 переглядiв
Доповнення
Зеленський повідомляв, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні.
İndependent Türkce повідомляло, що цього тижня у Стамбулі очікується наступний раунд переговорів між росією та Україною.
ЗМІ заявляли, що переговори можуть відбутися 23-24 липня.