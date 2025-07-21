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Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
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Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський

Київ • УНН

 • 9330 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу. Рустем Умєров доповів про підготовку обміну та цієї зустрічі.

Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується на середу, передає УНН.

Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей 

- повідомив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський21.07.25, 18:58 • 25215 переглядiв

Доповнення

Зеленський повідомляв, що секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. 

İndependent Türkce повідомляло, що цього тижня у Стамбулі очікується наступний раунд переговорів між росією та Україною.

ЗМІ заявляли, що переговори можуть відбутися 23-24 липня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Рустем Умєров
Туреччина
Володимир Зеленський
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