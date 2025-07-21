Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російською стороною у Туреччині планується на середу, передає УНН.

Сьогодні я обговорив із Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей