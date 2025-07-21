У Туреччині готуються до нового раунду переговорів між Україною та росією: озвучені ймовірні дати

Цього тижня у Стамбулі очікується наступний раунд переговорів між росією та Україною. Про це повідомляє İndependent Türkce, передає УНН.

Деталі

Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Чіткої інформації про місце, час і рівень делегацій на зустрічі не було надано.

Також повідомляється, що переговори можуть бути зосереджені на гуманітарній допомозі, обміні полоненими, безпеці інфраструктури та заходах безпеки в прикордонних районах.

Доповнення

З початку повномасштабної російсько-української війни в лютому 2022 року сторони час від часу зустрічалися за посередництва Туреччини. Остання зустріч відбулась у червні поточного року: сторони домовились про обмін полоненими.

Разом з тим росіяни вимагають від України вивести війська з 4 областей, які кремль анексував в 2022 році (Донецька, Запорізька, Луганська, Херсонська – ред.), відмовитися від вступу до НАТО, скоротити армію і провести т.зв. "денацифікацію", а саме - відмовитися від декомунізації і дерусифікації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над черговим обміном полоненими з росією. Це продовження домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.