Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз команда працює ще над одним обміном, передає УНН.

Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном - повідомив Зеленський.

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