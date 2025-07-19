Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що команда працює над черговим обміном полоненими з росією. Це продовження домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз команда працює ще над одним обміном, передає УНН.
Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном
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