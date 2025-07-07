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У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
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У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів
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У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів

Київ • УНН

 • 4964 перегляди

В Україні функціонує п'ять таборів для військовополонених, а також дільниці в установах Державної кримінально-виконавчої служби. Російських полонених вистачає для обмінів, вони залучаються до оплачуваної праці та мають належні умови утримання.

У Мін'юсті відповіли, чи вистачає військовополонених рф для обмінів та назвали кількість таборів

В Україні функціонує п'ять таборів для військовополонених. Російських полонених вистачає для проведення обмінів.

Про це журналісту УНН заявив заступник міністра юстиції Євген Пікалов.

Кількість таборів для росіян

У нас функціонує п'ять таборів, але кількість полонених - це інформація з обмеженим доступом. Але їх вистачає (для обмінів – ред.) На даний момент та інфраструктура, яка існує повністю справляється з цією задачею

- сказав Пікалов.

Перебування військовополонених в Україні у спеціальних установах

Російських полонених утримують не лише в таборах, вони також знаходяться на дільницях в установах Державної кримінально-виконавчої служби України. У 2022 році було утворено 51 дільницю.

Табори для полонених охороняються. Для утримуваних осіб створені належні побутові умови, організовано медичне забезпечення.

Також є інфраструктура для осіб з інвалідністю.

Праця, дозвілля та зв’язок з рідними

Мін'юст повідомляв, що російські полонені залучаються до роботи у швейних, деревообробних цехах, кухнях, а також виготовляють пакети, меблі, ялинкові прикраси тощо.

Всі, хто може працювати за станом здоровя, мають можливість виконувати оплачувану роботу 6 днів на тиждень. Розмір оплати встановлений відповідно до Женевської конвенції й становить щонайменше чверть швейцарського франка за день.

У квітні 2025 року середній заробіток російських полонених коливався від 1 500 до 2 000 грн.

Окрім того, в установах є бібліотеки з книгами різними мовами, зали для перегляду телепередач, спортивні майданчики. В полонених є можливість для інтелектуального розвитку , дозвілля, ігор та спортивних змагань.

Полонені за запитом можуть звертатися до релігійних діячів або духовних наставників.

Вісім етапів великого обміну: Зеленський заявив, що з червня повернулися сотні українців 06.07.25, 13:04 • 1743 перегляди

Захист прав і міжнародний контроль

Україна виконує зобов'язання, які передбачені міжнародним гуманітарним правом, зокрема Женевською конвенцією 1949 року, у частині поводження з військовополоненими. Умови утримання військовополонених росіян відповідають стандартам міжнародного та національного законодавства.

З метою захисту прав військовополонених представники українських державних органів та міжнародних місій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, здійснюють регулярні моніторингові візити. Установи забезпечені генераторами, польовими кухнями, укриттями та функціонують навіть в умовах надзвичайної ситуації.

Україна забезпечує право на листування та телефонні дзвінки з родиною. У травні Мін'юст повідомляв, що військовополонені надіслали та отримали понад 6 500 листів, понад 4 000 разів скористалися телефонним зв’язком. Надходять також посилки — на сьогодні їх кількість перевищує 6 500.

Зв'язок з рф для передачі листівок і посилок військовополоненим підтримується, але є маніпуляції - Омбудсман02.07.25, 15:00 • 1159 переглядiв

Українські полонені у рф

росія діє щодо українських військовополонених протилежно Україні й порушує всі зобов'язання, які передбачені міжнародним гуманітарним правом. Серед порушень умов утримання, за його словами, зокрема, маленькі площі.

Як розповідав неодноразово Омбудсман Дмитро Лубінець, досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами

У нас є випадки, де в окремих виправних колоніях, де тримаються українські військовополонені, змінилася в позитивний бік практика тримання українських військовополонених. Хтось повідомляє, що припинили застосовувати фізичні тортури, хтось каже, що стали краще годувати. Але ми не бачимо, що це стало розповсюджено по всій території рф. Досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами

- розповідав Лубінець.  

Серед порушень умов утримання, за його словами, зокрема, маленькі площі.

Полонених можуть утримувати у приміщенні у 15 квадратних метрів, де може знаходитися 10 людей. Там навіть спати фізично не можливо. Є випадки, коли не місяцями, а роками українських військовополонених не виводили на свіже повітря.

Є випадки, коли, на мій погляд спеціально тримають в одному приміщені полонених та росіян, які хворіють на туберкульоз

- заявляв Лубінець.

Під час одного з обмінів, було повернуто українських військових з тяжкими хворобами: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

Офіс Омбудсмена отримав майже 30 тисяч звернень щодо порушення прав українських військовополонених - Лубінець01.05.25, 11:22 • 8931 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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