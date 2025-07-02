За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив про розслідування 268 випадків страт українських військовополонених російськими солдатами. Кількість таких випадків значно зросла за останній рік, а умови утримання полонених залишаються вкрай незадовільними.
На сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. За останній рік ця кількість кардинально зросла. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Деталі
За нашими даними станом на сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами
Він зазначив, що цифра страт кардинально зросла за останній рік.
Ця цифра кардинально зросла за останній рік. Ми розуміємо, що таке відношення до українських полонених прийнята на горі
Окрім того, Омбудсман повідомив, що досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами.
У нас є випадки, де в окремих виправних колоніях, де тримаються українські військовополонені, змінилася в позитивний бік практика тримання українських військовополонених. Хтось повідомляє, що припинили застосовувати фізичні тортури, хтось каже, що стали краще годувати. Але ми не бачимо, що це стало розповсюджено по всій території рф. Досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами
Серед порушень умов утримання, за його словами, зокрема, маленькі площі.
Уявіть приміщення 15 квадратних метрів, де може знаходитися 10 людей. Там навіть спати фізично не можливо. Є випадки, коли не місяцями, а роками українських військовополонених не виводили на свіже повітря. Є випадки, коли, на мій погляд спеціально тримають в одному приміщені полонених та росіян, які хворіють на туберкульоз
Додамо, що під час одного з обмінів, було повернуто українських військових з тяжкими хворобами: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.
Доповнення
1 липня Дмитро Лубінець повідомляв про ймовірну страту українського полоненого, якого росіяни прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою.
У травні повідомлялося, що у Волноваському районі військові рф розстріляли трьох полонених військовослужбовців ЗСУ з автоматичної зброї, прокуратура розпочала розслідування.