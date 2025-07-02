За останній рік кардинально зросла кількість страт росіянами українських полонених - Лубінець

На сьогодні відбувається розслідування щодо страти 268 українських військовополонених російськими солдатами. За останній рік ця кількість кардинально зросла. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Він зазначив, що цифра страт кардинально зросла за останній рік.

Ця цифра кардинально зросла за останній рік. Ми розуміємо, що таке відношення до українських полонених прийнята на горі

Окрім того, Омбудсман повідомив, що досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами.

У нас є випадки, де в окремих виправних колоніях, де тримаються українські військовополонені, змінилася в позитивний бік практика тримання українських військовополонених. Хтось повідомляє, що припинили застосовувати фізичні тортури, хтось каже, що стали краще годувати. Але ми не бачимо, що це стало розповсюджено по всій території рф. Досі залишається велика кількість місць, де тримають українських військовополонених з максимально не пристосованими умовами