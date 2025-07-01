Прив’язали до мотоцикла і волокли дорогою: Лубінець відреагував на ймовірну страту українського військового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірну страту українського полоненого, якого прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Омбудсмен направив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Про це Лубінець написав в Telegram, передає УНН.

росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин рф. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність