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Прив’язали до мотоцикла і волокли дорогою: Лубінець відреагував на ймовірну страту українського військового

Київ • УНН

 • 951 перегляди

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, повідомив про ймовірну страту українського полоненого, якого прив’язали до мотоцикла та волокли. Він направив офіційні листи до ООН та МКЧХ щодо цього інциденту.

Прив’язали до мотоцикла і волокли дорогою: Лубінець відреагував на ймовірну страту українського військового

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірну страту українського полоненого, якого прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Омбудсмен направив офіційні листи до ООН та МКЧХ. Про це Лубінець написав в Telegram, передає УНН.

росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив’язали до мотоцикла і волочили дорогою. Це демонстративна жорстокість і черговий воєнний злочин рф. Відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ. росія діє як держава-терорист. І за кожен злочин має понести справедливу відповідальність

- написав Лубінець.

Деталі

Він зазначив, що будь-яка інформація щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців сприятиме документуванню воєнних злочинів, забезпеченню правового реагування та притягненню винних до відповідальності відповідно до норм міжнародного та національного права.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російськими загарбниками трьох українських військовослужбовців, які здалися в полон. Він назвав це грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених08.05.25, 16:38 • 99885 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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