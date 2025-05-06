Страта трьох військових ЗСУ на Донеччині: Лубінець закликав світову спільноту відреагувати
Київ • УНН
Дмитро Лубінець заявив, що це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Він звернувся до МКЧХ та ООН із закликом відреагувати на злочин.
Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російськими загарбниками трьох українських військовослужбовців, які здалися в полон. Він назвав це грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, пише УНН посилаючись на сторінку омбудсмена у Telegram.
Стало відомо, що 3 травня цього року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойове завдання на позиціях у Волноваському районі Донецької області. Під час штурмових дій окупанти оточили наших захисників, змусили скласти зброю та здатися в полон. Попри те, що українські військовослужбовці вже не становили загрози й не могли чинити опір, російські військові розстріляли їх з автоматичної зброї
Правозахисник додав, що факт розстрілу підтверджено у повідомленні Офісу Генерального прокурора.
Наголошую, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин
Лубінець також повідомив, що вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. За його словами, міжнародна спільнота має негайно реагувати на такі системні порушення з боку держави-агресора.
Доповнення
СБУ заочно повідомила про підозру двом російським командирам, які наказали вбити полоненого українського воїна та відрізати йому голову. Це сталося під час боїв біля Старомайорського.
Російські військові розстріляли беззбройного українського військовослужбовця, якого взяли в полон у Волноваському районі. Розпочато розслідування воєнного злочину.