На Донеччині окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна ЗСУ, розпочато розслідування - прокуратура

Окупанти розстріляли беззбройного полоненого військовослужбовця ЗСУ у Волноваському районі у Донецькій області, розпочато розслідування, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

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"За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців рф.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, наголосили в Офісі Генпрокурора.

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