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В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура

Киев • УНН

 • 3846 просмотра

Российские военные расстреляли безоружного украинского военнослужащего, которого взяли в плен в Волновахском районе. Начато расследование военного преступления.

В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура

Оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе в Донецкой области, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задания на позиции неподалеку поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих рф.

Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, указали в Офисе Генпрокурора.

Оккупанты расстреляли 4 украинских военных в Запорожской области: Лубинец обратился в МККК и ООН10.04.25, 22:10 • 7332 просмотра

Юлия Шрамко

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