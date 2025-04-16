В Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного пленного воина ВСУ, начато расследование - прокуратура
Киев • УНН
Российские военные расстреляли безоружного украинского военнослужащего, которого взяли в плен в Волновахском районе. Начато расследование военного преступления.
Оккупанты расстреляли безоружного пленного военнослужащего ВСУ в Волновахском районе в Донецкой области, начато расследование, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задания на позиции неподалеку поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих рф.
Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, указали в Офисе Генпрокурора.
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