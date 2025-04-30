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Наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ: двом командирам підрозділів зс рф повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 3498 перегляди

СБУ заочно повідомила про підозру двом рашистам, які наказали вбити полоненого українського воїна та відрізати йому голову. Це сталося під час боїв біля Старомайорського.

Наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ: двом командирам підрозділів зс рф повідомили про підозру

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру рашистам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Правоохоронці зібрали доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.

Йдеться про:

- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний "Юстас");

- командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх 

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців країни-агресора.

російські командири на Донеччині віддали наказ не брати в полон українського військовослужбовця, а відрізати йому голову - Костін18.06.24, 16:27 • 23122 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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