Наказали обезголовити військовослужбовця ЗСУ: двом командирам підрозділів зс рф повідомили про підозру

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру рашистам, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля, передає УНН із посиланням на СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на ще двох воєнних злочинців рф, які причетні до масових вбивств українських військовополонених на Донеччині.

Йдеться про:

- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії рф Шота Карапетяна (позивний "Юстас");

- командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з’єднання країни-агресора Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

За даними слідства, 17 червня 2024 року вони наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля.

Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району. Тоді обидва фігуранти дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх