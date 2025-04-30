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Приказали обезглавить военнослужащего ВСУ: двум командирам подразделений вс рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 2460 просмотра

СБУ заочно сообщила о подозрении двум рашистам, которые приказали убить пленного украинского воина и отрезать ему голову. Это произошло во время боев возле Старомайорского.

Приказали обезглавить военнослужащего ВСУ: двум командирам подразделений вс рф сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении рашистам, которые отдали приказ отрезать голову пленному воину ВСУ и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Правоохранители собрали доказательную базу на еще двух военных преступников рф, причастных к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области.

Речь идет о:

- заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии рф Шота Карапетяна (позывной "Юстас");

- командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха (позывной "Сбер").

По данным следствия, 17 июня 2024 года они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.

Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять в живых пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их 

- говорится в сообщении.

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.

российские командиры в Донецкой области отдали приказ не брать в плен украинского военнослужащего, а отрезать ему голову - Костин18.06.24, 16:27 • 23122 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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