Приказали обезглавить военнослужащего ВСУ: двум командирам подразделений вс рф сообщили о подозрении
Киев • УНН
СБУ заочно сообщила о подозрении двум рашистам, которые приказали убить пленного украинского воина и отрезать ему голову. Это произошло во время боев возле Старомайорского.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении рашистам, которые отдали приказ отрезать голову пленному воину ВСУ и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Правоохранители собрали доказательную базу на еще двух военных преступников рф, причастных к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области.
Речь идет о:
- заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии рф Шота Карапетяна (позывной "Юстас");
- командире штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения страны-агрессора Дмитрия Чихабаха (позывной "Сбер").
По данным следствия, 17 июня 2024 года они приказали своим подчиненным расстрелять украинского военнопленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля.
Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района. Тогда оба фигуранта дали команду своим подчиненным не оставлять в живых пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их
По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
В настоящее время продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников страны-агрессора.
российские командиры в Донецкой области отдали приказ не брать в плен украинского военнослужащего, а отрезать ему голову - Костин18.06.24, 16:27 • 23122 просмотра