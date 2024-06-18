Командиры армии рф в Донецкой области отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, вместо этого убить их. Зафиксирован факт обезглавливания украинского защитника, заявил Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Новые ужасные доказательства преступной политики рф, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, зато убить их с нечеловеческой жестокостью - путем обезглавливания. Факт обезглавливания украинского защитника зафиксирован в Донецкой области - написал Костин в соцсети X.

Он отметил, что это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. По данным ОГП, эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

"Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста", - подчеркнул Костин.

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