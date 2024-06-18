російські командири на Донеччині віддали наказ не брати в полон українського військовослужбовця, а відрізати йому голову - Костін
Київ • УНН
Офіс Генерального прокурора України отримав інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині.
Командири армії рф на Донеччині віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх. Зафіксовано факт обезголовлення українського захисника, заявив Генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.
Нові жахливі докази злочинної політики рф, спрямованої на знищення українців. Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю — шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині
Він наголосив, що це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. За даними ОГП, ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ.
"Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", - наголосив Костін.
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